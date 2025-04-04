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На улицах Петербурга появились трамваи и троллейбусы с символикой Великой Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Горэлектротранс выпустил на линию трамваи и троллейбусы с юбилейной символикой

В честь 80-й годовщины Великой Победы, Горэлектротранс Санкт-Петербурга предпринял трогательную и символичную инициативу: украшение трамваев и троллейбусов юбилейной символикой. По улицам Северной столицы теперь курсируют обновлённые вагоны и машины, гордо несущие на своих бортах традиционные атрибуты Дня Победы – георгиевские ленты, красные звёзды, а также официальные эмблемы, посвящённые 80-летию этого великого события. Эта инициатива не просто украшение городского ландшафта, это глубоко прочувствованный жест памяти и уважения к героическому прошлому.

Видеть эти празднично украшенные трамваи и троллейбусы – значит погрузиться в историю, вспомнить о невероятной стойкости и мужестве ленинградцев, которые пережили блокаду. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя эту акцию, особо подчеркнул, что возобновление работы трамвая в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года, спустя первую блокадную зиму, стало первым зримым символом надежды и доказательством того, что город выстоит. Это был не просто возобновлённый транспортный маршрут, это был символ несломленного духа, символ веры в победу. Возобновление троллейбусного сообщения весной 1944 года после снятия блокады стало ещё одним свидетельством возвращения к жизни, к мирной повседневности, которая казалась столь недостижимой во время долгих месяцев блокады.

Выход на маршруты обновлённого электротранспорта с символикой Победы – это, по словам губернатора, дань уважения всем ленинградцам, всем, кто боролся с врагом, кто внёс свой вклад в великую Победу: воинам на фронте, рабочим на заводах, инженерам в мастерских, водителям и кондукторам, которые в условиях блокады обеспечивали работу трамваев и троллейбусов. Это дань памяти тем, кто обеспечивал минимальную жизнь города, рискуя собственными жизнями. Это память о тех, кто, несмотря на бомбежки и голод, держал город на плаву.

Среди украшенных вагонов – современные трамваи "Богатырь" и троллейбусы "Адмирал", а также многие другие модели, использующиеся в городском пассажирском транспорте. Один из празднично оформленных трамваев проезжает мимо памятника Блокадному трамваю — монументального символа несокрушимого духа ленинградцев, наглядно демонстрирующего невероятное мужество и настойчивость в возобновлении трамвайного движения в условиях смертельно опасной блокады. Образ трамвая, прокладывающего путь сквозь снега и руины, стал легендой, символом надежды и выживания.

Более того, "Трамвай Победы" курсирует по маршруту, частично совпадающему с историческими путями Оранэлы — первой русской электрички, напоминая о развитии городского транспорта и его важной роли в жизни города. Заслуживает отдельного упоминания и тот факт, что нагруженные песком и камнями трамваи на проспекте Стачек в своё время служили последним рубежом обороны перед линией фронта, становясь неожиданным, но эффективным препятствием для вражеского продвижения. Таким образом, трамвай, ставший символом выживания и борьбы, в наши дни вновь несёт мирную, но не менее значимую миссию – напоминание о цене Победы и о героизме ленинградцев.

Праздничное оформление коснулось подвижного состава трёх трамвайных и четырёх троллейбусных парков, обеспечивающих пассажирские перевозки практически по всем районам Санкт-Петербурга. Каждый украшенный вагон, каждый троллейбус – это не просто транспортное средство, это живой памятник, напоминание о героическом прошлом и о непреходящей ценности мира и памяти. Эта инициатива Горэлектротранса – яркий и запоминающийся способ почтить память героев Великой Отечественной войны и передать эстафету памяти следующим поколениям, показать, что подвиг ленинградцев не забыт и будет вечно жить в сердцах благодарных потомков.

Источник: Администрация Петербурга
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