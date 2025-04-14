В Госдуме назвали самые актуальные схемы мошенников с сервисами кикшеринга и каршеринга

Российским пользователям сервисов аренды самокатов (кикшеринга) и каршеринга угрожают мошеннические QR-коды, предупредила ранее куратор платформы МОШЕЛОВКА.РФ Алла Храпунова.
В случае с самокатами аферисты наклеивают поддельные QR-коды поверх оригинальных, размещенных на руле. При сканировании такого кода пользователь попадает не на страницу сервиса аренды, а на фишинговый сайт, имитирующий легитимный ресурс. Такой ресурс может запрашивать данные банковской карты под различными предлогами, а затем их воровать.
С сервисами каршеринга мошенники прибегают к распространению ложной информации о значительных скидках на аренду автомобилей. Пользователям сети предлагается перейти на сайты, внешне схожие с официальными страницами каршеринговых компаний. На этих ресурсах, имитирующих легитимные сервисы, злоумышленники также похищают персональные данные граждан.
Мошеннические схемы с использованием поддельных QR-кодов — это одна из форм социальной инженерии, которая особенно опасна в условиях активного роста популярности кикшеринга и каршеринга, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
В ближайшее время можно ожидать появления новых схем, связанных с поддельными push-уведомлениями или смс-сообщениями от якобы легитимных кикшеринговых и каршеринговых сервисов, отметил Немкин.
Другой возможный вектор атаки — создание поддельных мобильных приложений. Мошенники могут размещать в сторонних магазинах приложений фейковые версии популярных кикшеринговых и каршеринговых сервисов с полностью идентичным дизайном. Такие приложения будут собирать персональные данные, записывать действия пользователя, а также могут иметь встроенные вредоносные модули, способные перехватывать банковские смс, подменять номера счетов при оплате и даже захватывать управление устройством.
Чтобы обезопасить себя, пользователям следует внимательно проверять адрес сайта после сканирования QR-кода, использовать антивирусные решения с функцией защиты от фишинга, а также скачивать мобильные приложения официальных сервисов.