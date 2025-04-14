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Питерец.ру » Общество » В Госдуме назвали самые актуальные схемы мошенников с сервисами кикшеринга и каршеринга

В Госдуме назвали самые актуальные схемы мошенников с сервисами кикшеринга и каршеринга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Российским пользователям сервисов аренды самокатов (кикшеринга) и каршеринга угрожают мошеннические QR-коды

Российским пользователям сервисов аренды самокатов (кикшеринга) и каршеринга угрожают мошеннические QR-коды, предупредила ранее куратор платформы МОШЕЛОВКА.РФ Алла Храпунова.

В случае с самокатами аферисты наклеивают поддельные QR-коды поверх оригинальных, размещенных на руле. При сканировании такого кода пользователь попадает не на страницу сервиса аренды, а на фишинговый сайт, имитирующий легитимный ресурс. Такой ресурс может запрашивать данные банковской карты под различными предлогами, а затем их воровать.

С сервисами каршеринга мошенники прибегают к распространению ложной информации о значительных скидках на аренду автомобилей. Пользователям сети предлагается перейти на сайты, внешне схожие с официальными страницами каршеринговых компаний. На этих ресурсах, имитирующих легитимные сервисы, злоумышленники также похищают персональные данные граждан.

Мошеннические схемы с использованием поддельных QR-кодов — это одна из форм социальной инженерии, которая особенно опасна в условиях активного роста популярности кикшеринга и каршеринга, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Пользователи, привыкшие к удобству бесконтактных сервисов, зачастую не проверяют адреса открываемых сайтов и легко становятся жертвами фишинга. Преступники используют визуальное сходство поддельных сайтов с официальными платформами, а также создают ощущение срочности или выгоды — например, обещая скидки или требуя срочной авторизации. Это повышает вероятность того, что пользователь введёт данные своей банковской карты или логин и пароль. Как следствие — не только прямые финансовые потери, но и дальнейшее использование украденных данных для других атак, включая оформление кредитов и хищение аккаунтов», - предупредил он.

В ближайшее время можно ожидать появления новых схем, связанных с поддельными push-уведомлениями или смс-сообщениями от якобы легитимных кикшеринговых и каршеринговых сервисов, отметил Немкин.

«Пользователю могут поступать уведомления о якобы несанкционированной попытке входа в аккаунт, просроченной оплате или начислении бонусов. Такие сообщения будут сопровождаться ссылкой на поддельный сайт, где запрашиваются логин, пароль и платёжные данные. Благодаря интеграции с социальными сетями и утечкам из других сервисов мошенники могут персонализировать такие сообщения, сделав их более убедительными», - пояснил он.

Другой возможный вектор атаки — создание поддельных мобильных приложений. Мошенники могут размещать в сторонних магазинах приложений фейковые версии популярных кикшеринговых и каршеринговых сервисов с полностью идентичным дизайном. Такие приложения будут собирать персональные данные, записывать действия пользователя, а также могут иметь встроенные вредоносные модули, способные перехватывать банковские смс, подменять номера счетов при оплате и даже захватывать управление устройством.

«Наконец, возможен переход к более продвинутым офлайн-схемам — например, размещение на самокатах и автомобилях специальных NFC-меток или QR-кодов с вирусной нагрузкой. При сканировании таких меток устройство пользователя может подвергаться атаке через уязвимости в системе, особенно если отсутствуют актуальные обновления безопасности. Это может привести к установке троянов или шпионского ПО, а в случае с корпоративными устройствами — даже к утечке конфиденциальной информации более широкого масштаба», - добавил Немкин.

Чтобы обезопасить себя, пользователям следует внимательно проверять адрес сайта после сканирования QR-кода, использовать антивирусные решения с функцией защиты от фишинга, а также скачивать мобильные приложения официальных сервисов.

«Важно, чтобы сами компании усилили защиту — например, внедрили уникальные голограммы или NFC-метки, затрудняющие подмену. Кроме того, необходимо усиление информационной работы: пользователи должны знать, как выглядят признаки мошенничества и куда обращаться в случае подозрений», - заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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