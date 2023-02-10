В Петербурге задержан подозреваемый в угоне каршеринга

Накануне утром около 09 часов 50 минут возле дома 31А по улице Возрождения экипаж ДПС остановил автомобиль «Фольксваген Поло», принадлежащий одной из каршеринговых компаний. За рулем находился 28-летний неработающий житель Кировского района Санкт-Петербурга, но передвигался на арендованном транспорте он под чужим аккаунтом.

В этот же день в полицию поступило заявление от сотрудника данной каршеринговой компании об угоне авто от дома 5 по улице Зенитчиков. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).