Отток российской аудитории с YouTube достиг рекордных значений

Среднесуточный охват видеохостинга YouTube в России сократился на 23 млн человек за последние семь месяцев: с 52 млн в августе 2024 года до 29 млн человек в феврале 2025 года. Снижение среднемесячного охвата аналитики компании оценили в 14 млн человек. В Mediascope отметили, что именно по этому показателю видеохостинг входил в топ популярных интернет-ресурсов в России. На сегодняшний день в указанном рейтинге YouTube занимает 7 позицию.

Изменился и сам рейтинг популярных интернет-ресурсов относительно лета прошлого года. Первую позицию сегодня занимает «Яндекс» со среднемесячным охватом в 102 млн человек. На второй строчке – Google — 101 млн человек, на третьей позиции WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с охватом в 97 млн человек. В пятерке лидеров также отечественный «ВКонтакте», который поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, и Telegram (90 млн).

По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, тренд на миграцию пользователей с YouTube наметился уже давно.

«Во-первых, это связано с большим оттоком популярных видеоблогеров на российские площадки – у пользователей просто «пропал» повседневный контент. Во-вторых, текущая работоспособность видеохостинга оставляет желать лучшего. Google фактически не заинтересован в техническом обслуживании своей инфраструктуры, из-за чего сервис за последние несколько лет серьезно деградировал», – отметил депутат.

Немкин подчеркнул, что российские альтернативы сегодня есть для всех иностранных социальных сетей, в том числе и для YouTube.

«Если говорить о сегменте видеохостингов, то свои позиции серьезно усилили Rutube и «VK Видео». Последнему, к примеру, удалось увеличить активную месячную аудиторию до 72 млн человек, а количество установок приложения превысило 44 млн на устройствах всех типов. По итогам 2024 года выросло и число авторов, создающих оригинальный контент – на 52%, а общее число подписок на них – в 3,5 раза», – рассказал Немкин.

Ситуация с фактическим уходом иностранных интернет-платформ создала все условия для развития отечественного сегмента социальных сетей, отметил Немкин.