Отток российской аудитории с YouTube достиг рекордных значений

Среднесуточный охват видеохостинга YouTube в России сократился на 23 млн человек за последние семь месяцев: с 52 млн в августе 2024 года до 29 млн человек в феврале 2025 года. Снижение среднемесячного охвата аналитики компании оценили в 14 млн человек. В Mediascope отметили, что именно по этому показателю видеохостинг входил в топ популярных интернет-ресурсов в России. На сегодняшний день в указанном рейтинге YouTube занимает 7 позицию.
Изменился и сам рейтинг популярных интернет-ресурсов относительно лета прошлого года. Первую позицию сегодня занимает «Яндекс» со среднемесячным охватом в 102 млн человек. На второй строчке – Google — 101 млн человек, на третьей позиции WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с охватом в 97 млн человек. В пятерке лидеров также отечественный «ВКонтакте», который поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, и Telegram (90 млн).
По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, тренд на миграцию пользователей с YouTube наметился уже давно.
Немкин подчеркнул, что российские альтернативы сегодня есть для всех иностранных социальных сетей, в том числе и для YouTube.
Ситуация с фактическим уходом иностранных интернет-платформ создала все условия для развития отечественного сегмента социальных сетей, отметил Немкин.