В правительстве опровергли планы по блокировке YouTube в России

В кабмине сообщили, что никаких решений относительно блокировки американского видеохостинга YouTube на территории России не принималось. Об этом сообщается в ответе правительства РФ на направленные к отчету кабмина вопросы депутатов Госдумы.

Согласно документу, депутаты уточнили, не считают ли в правительстве необходимым отключение YouTube в России, и стоит ли такой вопрос на повестке.

Как напомнили в правительстве, на основании решения Роскомнадзора в отношении компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства РФ. В частности, это запрет на распространение рекламы Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования. Кроме того, поисковые системы информируют интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», — говорится в сообщении.

Сейчас на YouTube продолжает распространяться противоправный контент - как минимум видеохостинг еще не удалил более 60 тыс. противоправных материалов после требований Роскомнадзора, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Ведомство держит эту ситуацию на контроле. Тем не менее, я в очередной раз советую не ждать, пока YouTube исправится, а переходить на наши платформы. Это простейший способ сделать большой вклад в повышение собственной безопасности. За пределами Рунета мы никак не защищены и при возникновении любых проблем вынуждены полагаться на администрацию площадки, которая вполне может проигнорировать даже просьбу об удалении откровенного деструктива. Отечественные же платформы строго соблюдают требования российского законодательства, тем самым обеспечивают гражданам надежную защиту их прав в интернете», - подчеркнул депутат.

Сейчас многие граждане отказываются менять свои привычки даже несмотря на объективные для этого причины – YouTube сохраняет очевидную популярность в РФ, ежемесячно там публикуется более 33 млн материалов только на русском языке. Притом родители передают детям свои привычки - а они как раз привыкли смотреть контент на YouTube и общаться в запрещенных соцсетях. К сожалению, те времена, когда они только начинали знакомиться с этими площадками, очень сильно отличаются о того, что мы видим сейчас. Эти платформы демонстрируют откровенно предвзятое отношение к российской аудитории, допускают распространение фейков и деструктивного контента. А это явно не то, с чего ребенку нужно начинать знакомство с интернетом. Для того, чтобы избежать такого опыта для юных граждан, наша страна сегодня занимается активным развитием собственных платформ, реализующих функционал зарубежных и предлагающих больше «фишек», интересных именно российской аудитории. И миллионы наших граждан уже эо понимают – у национального видеохостинга Rutube, например, ежемесячный охват пользователей уже близится к 50 млн пользователей. Хочется верить, что в обозримом будущем туда все активнее будет приходить и детская аудитория», - отметил парламентарий.

Несмотря на действия со стороны государства и организаций, невозможно избавить все информационное пространство от деструктива и фейков – так или иначе они будут продолжать распространяться, особенно с учетом сомнительной модерации на зарубежных платформах.

«Эффективной профилактикой от деструктивного контента в сети может стать развитие критического и системного мышления. Это полезно не только для подрастающего поколения, но и для взрослых. Кроме того, не стоит забывать о развитии навыков цифровой грамотности – сегодня них времяпрепровождение в сети действительно может быть очень опасным», - заключил Немкин.