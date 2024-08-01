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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы жалуются на YouTube

Петербуржцы жалуются на YouTube

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
47news.ru
Петербург вошел в число лидеров по жалобам на работу YouTube

«Питерец.ру» отмечает, что в работе видеохостинга YouTube в последнее время происходят частые сбои. Сервис серьезно замедляется или перестает работать вообще. Так, сегодня утром в стране было зафиксировано более 1,5 тыс. жалоб на видеохостинг.

Лидерами оказались москвичи, на долю которых пришлось 29% негативных комментариев. Далее идет Петербург, где показатель жалоб составил 8%. По 5% обращений поступило от жителей Краснодарского края и Новосибирской обл.

Напоминаем, что ситуацию с Ютубом прокомментировал депутат Хинштейн, возглавляющий комитет Госдумы по информационной политике. По словам парламентария, скорость YouTube замедлили до 70%.

Такие меры вызваны необходимостью. Видеохостинг придерживается антироссийской политики, поэтому властям РФ пришлось вмешаться. При этом ограничения не направлены на обычных россиян.

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