Петербуржцы жалуются на YouTube

«Питерец.ру» отмечает, что в работе видеохостинга YouTube в последнее время происходят частые сбои. Сервис серьезно замедляется или перестает работать вообще. Так, сегодня утром в стране было зафиксировано более 1,5 тыс. жалоб на видеохостинг.

Лидерами оказались москвичи, на долю которых пришлось 29% негативных комментариев. Далее идет Петербург, где показатель жалоб составил 8%. По 5% обращений поступило от жителей Краснодарского края и Новосибирской обл.

Напоминаем, что ситуацию с Ютубом прокомментировал депутат Хинштейн, возглавляющий комитет Госдумы по информационной политике. По словам парламентария, скорость YouTube замедлили до 70%.

Такие меры вызваны необходимостью. Видеохостинг придерживается антироссийской политики, поэтому властям РФ пришлось вмешаться. При этом ограничения не направлены на обычных россиян.