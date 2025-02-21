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В Герценовском университете прошел «Урок мужества»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Встреча с героем: студенты Герценовского университета приняли участие в «Уроке мужества»

На юридическом факультете Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена прошел «Урок мужества», на который был приглашён Александр Малов. Он не только связист, но и активный член Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Ленинградской области, а также организатор киберспортивных турниров в Санкт-Петербурге. За свои выдающиеся заслуги на фронте Александр был награждён медалью Жукова и орденом Мужества, что подчеркивает его смелость и преданность делу.

В 2022 году, когда страна столкнулась с вызовами, требующими мобилизации ресурсов и людей, Александр был призван на службу в рамках СВО. В течение девяти месяцев он служил в батальоне связи, где его работа была не менее важной, чем у пехотинцев или артиллеристов. «Многие ошибочно полагают, что связисты находятся далеко от передовой, но на самом деле они играют ключевую роль в обеспечении боевых операций», — отметил он. В условиях современных конфликтов связисты решают множество задач, в том числе обеспечивают связь и интернет даже в самых сложных условиях.

«Мы устанавливали связь в лесах, обеспечивали штурмовые группы интернетом и камерами, что позволяло координировать действия и обмениваться информацией в реальном времени», — добавил Александр.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Крепкая семья», который направлен на укрепление социальных связей и поддержку семей, оказавшихся в трудной ситуации. Герценовский университет активно участвует в этой инициативе, предоставляя всестороннюю поддержку участникам СВО. Это включает в себя организацию сбора гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей, а также содействие в реабилитации раненых бойцов, что очень важно в свете последствий военных действий.

Александр Малов поделился со студентами своим жизненным путем, рассказав о службе и значении таких качеств, как мужество, ответственность и патриотизм. Он подчеркнул, что эти качества необходимы не только на фронте, но и в повседневной жизни. Важно быть готовым помогать друг другу, поддерживать и защищать тех, кто нуждается в помощи. Он также акцентировал внимание на важности единства и взаимопомощи как в боевых условиях, так и в гражданской жизни. Эти принципы помогают людям справляться с трудностями и преодолевать любые преграды.

Особое внимание было уделено письмам, которые студенты отправляют на фронт.

«Когда ты находишься в условиях, где каждый день похож на предыдущий, и вокруг одна и та же картина, такие письма напоминают, ради чего всё это происходит. Они дают понять, что есть люди, которые поддерживают тебя и помнят о тебе. Это помогает осознать, что за пределами твоей текущей реальности есть жизнь, которая была у тебя раньше и которая может быть снова», — поделился своими мыслями Александр.

Он отметил, что такая поддержка очень важна, так как она позволяет солдатам чувствовать связь с родными и близкими, что в свою очередь придаёт сил и уверенности в том, что они не одни в своей борьбе.

Герценовский университет активно работает над созданием условий для поддержки военнослужащих и их семей, организуя различные мероприятия, направленные на развитие патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи. Важно, чтобы студенты понимали значимость своего участия в таких инициативах и осознавали, что их действия могут иметь большое значение для тех, кто находится в зоне боевых действий. Подобные встречи способствуют формированию у молодежи уважения к военной службе и понимания ценности мира, который мы все стремимся сохранить.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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