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Питерец.ру » Общество » В Тихвине погибшего на Украине лейтенанта Илмурадова посмертно наградили Орденом Мужества

В Тихвине погибшего на Украине лейтенанта Илмурадова посмертно наградили Орденом Мужества

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Тихвине погибшего на Украине лейтенанта Илмурадова посмертно наградили Орденом Мужества

На Украине погиб ещё один военный из Ленинградской области — житель Тихвина, лейтенант Батыр Илмурадов, сообщается в паблике администрации Тихвинского района во "ВКонтакте".

Указывается, что военнослужащего посмертно представили к награде в виде ордена Мужества. Медаль вручили родителям усопшего, церемония прошла 20 июля.

Приказ о награждении Илмурадова президент России Владимир Путин подписал ещё 1 июня текущего года. Лейтенант умер 27 апреля. Через три месяца с обозначенной даты ему могло исполниться 25 лет.

Источник: ЗАКС.ру
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