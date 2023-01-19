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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти создают единую диспетчерскую службу

В Ленобласти создают единую диспетчерскую службу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Все заявки по ЖКХ и обслуживанию жилья можно будет подать по единому короткому номеру

Все заявки по ЖКХ и обслуживанию жилья можно будет подать по единому короткому номеру. В пилотном режиме служба заработает в Гатчинском районе.

Создание единой дежурно-диспетчерской службы обсудили сегодня, 19 января, в правительстве Ленинградской области на совещании под руководством губернатора региона Александра Дрозденко. Концепцию представил Михаил Василенко, глава Госжилнадзора — ведомства, которое контролирует работу всех управляющих компаний. 

«Единая служба должна объединить ресурсоснабжающие организации и  управляющие компании. Она позволит видеть все аварийные ситуации в домах ленинградцев, качество и срок их устранения. На основе этих данных можно будет проанализировать, где жилье и инфраструктурные объекты больше нуждаются в капремонте, учесть эти расходы и проанализировать эффективность работы компаний», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

Концепцию поддержали представители профильных комитетов,  дорожники, транспортники, руководители крупных ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Предполагается, что пилотным станет Гатчинский район. Если опыт такой службы окажется полезным, его распространят на другие районы Ленинградской области и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать и привязать к работе ЕДДС мобильное приложение.

Источник: Администрация Ленобласти
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