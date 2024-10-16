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Питерец.ру » Общество » СПбГУ принимает участие в Международном религиозном саммите

СПбГУ принимает участие в Международном религиозном саммите

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В Санкт-Петербурге проходит I Международный религиозный саммит, который посетили религиозные, общественные и политические деятели и богословы из более чем 50 стран.

В Санкт-Петербурге проходит I Международный религиозный саммит, который посетили религиозные, общественные и политические деятели и богословы из более чем 50 стран. Работа саммита посвящена роли духовно-нравственных ценностей традиционных религий и развитию межконфессионального и межнационального диалога в современном мире. Соорганизатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский университет.
На встрече обсуждают вопросы взаимодействия мировых религий, ресурсную базу «религиозной дипломатии», интегрирующую и дезинтегрирующую функции религии в условиях многополярного мира, перспективы преодоления конфронтационной динамики Восток — Запад и прочие актуальные темы. Участниками саммита стали духовные представители из Саудовской Аравии, Египта, Катара, ОАЭ, Ирана, Ирака, Марокко, Йемена, Гамбии, Сирии, Сомали, Уганды, Чада, Франции, Италии, а также других стран.

Со вступительным словом к собравшимся обратился муфтий, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятель петербургской Соборной мечети Равиль Джафярович Панчеев. Он отметил, что в 2024 году вектор саммита и темы конференций, входящих в его структуру, были определены организаторами с учетом обострившихся современных вызовов на международной арене, которые представляют непосредственную опасность для национальной безопасности Российской Федерации, а также являются геополитическими вызовами для всего мирового сообщества.

Как отметил губернатор Ленинградской области, член попечительского совета СПбГУ Александр Юрьевич Дрозденко, вопросы поддержания мультикультуральности, сохранения приверженности духовно-нравственным принципам мироустройства, позитивного отношения ко всем традиционным религиям и ценностям — это приоритетная задача для Ленобласти, которая является многонациональным и многоконфессиональным субъектом Российской Федерации.

«Именно в религиозной традиции следует искать смыслы таких ценностей, как добро и любовь, долг и служение Родине, честь и мораль, уважение к предкам и старшим, забота о детях — всего того, что делает нас нравственными людьми. Относительно Ленинградской области хочу сказать, что у нас в регионе уже давно налажено очень хорошее сотрудничество органов власти с религиозными организациями, традиционными конфессиями и культурными объединениями, и это все основано на толерантности, уважении к социокультурным и религиозным различиям. Мы четко понимаем, насколько высока в реалиях современного мира значимость духовного, нравственного потенциала традиционных религий. И это необходимо для построения мирного и цельного общества», ― сообщил Александр Дрозденко.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Михайлович Пиотровский принял участие в открытии I Международного религиозного саммита, который, по его словам, станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных современных проблем. «Вопрос сохранения и приумножения наших духовных, культурных ценностей является одним из важнейших для всей общественности многополярного мира. Это также является одной из основных задач в работе как правительства Петербурга, так и руководства нашей страны, и мы благодарны, что эти острые и важные темы сегодня поднимаются на таком высоком уровне», — отметил вице‑губернатор.

От лица академического сообщества Санкт-Петербургского университета — соорганизатора саммита — к участникам обратился проректор по международной деятельности СПбГУ, исполняющий обязанности ректора Университета на данном мероприятии Сергей Владимирович Андрюшин. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург заслуженно стал одним из ведущих центров изучения культур и религий Востока, а восточный факультет Университета, отмечающий в 2024 году свое 170-летие, и по сей день является важнейшим научным центром изучения исламской культуры. История ислама, экономика и политика исламских стран, исламское право, искусство мусульманских народов изучаются учеными, преподающими на разных учебно-научных направлениях СПбГУ.

«Особое внимание мы уделяем развитию теологии традиционных религий России. Созданные ранее в Университете центры и кафедры в 2022 году объединились в Институте теологии СПбГУ. У нас открыты образовательные программы по православному богословию, исламской и иудейской теологии, а также осуществляются защиты диссертаций по разным конфессиональным направлениям. Недавно Университет посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава Русской православной церкви отметил, что "богословское знание всегда было неотъемлемой составляющей классического университетского образования"», — рассказал Сергей Андрюшин.

Также с приветственным словом к участникам саммита обратились председатель главного управления по делам ислама и благотворительности Объединенных Арабских Эмиратов Омар Хабтур Аль-Дереи, министр по делам вакуфов Арабской Республики Египет Осам Сайед Махмуд Мухуммад Саад, директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаил Александрович Грязнов и другие почетные гости.

В рамках саммита состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Традиционные религии — за сильную Россию». Также на площадке СПбГУ пройдут II Баязитовские чтения, посвященные вопросам исламской теологии в современном высшем образовании. В числе выступающих — директор Института Хо Ши Мина СПбГУ, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Владимир Николаевич Колотов, заведующий кафедрой арабской филологии СПбГУ Олег Иванович Редькин и профессор СПбГУ Игорь Вячеславович Герасимов (кафедра истории стран Ближнего Востока).

Источник: СПбГУ
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