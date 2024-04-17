ента новостей

10:09
В СПб состоится форум «Россия 809»
09:35
Когда кофе оказывается вреден?
01:25
Сразу пять шахматистов имеют шансы выиграть турнир претендентов в Торонто по итогам 10-го тура – Непомнящий, Гукеш, Каруана, Накамура и Прагнанандха
01:01
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде
23:43
Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором победной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Автомобилистом»
16:37
Выставка Максима Моргунова «Течение жизни»
16:33
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
16:27
В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье
16:14
В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху
16:05
Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ
14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
18:44
Ярмарка современного искусства Port Art Fair
16:20
На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»
16:13
В Петербурге началась Неделя донорства крови
16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Новичок баскетбольного «Зенита» Джувэн Морган набрал в победном для команды Хавьера Паскуаля матче с «Пармой» 14 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В СПб состоится форум «Россия 809»

В СПб состоится форум «Россия 809»

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
В городе на Неве пройдет форум, направленный на поддержку традиционных ценностей

«Питерец.ру» сообщает, что 28-30 июня в Северной столице пройдет форум в поддержку курса президента Путина. Речь идет об инициативах главы государства, направленных на укрепление традиционных ценностей.

Мероприятие будет называться «Россия 809», а участниками форума станут представители 89 регионов РФ. При этом более 1 тыс. человек приедут в Северную столицу, а остальные смогут следить за форумом онлайн. Планируется, что на площадке «Россия 809» будут разработаны конкретные проекты и механизмы в поддержку курса президента.

В последние годы Запад забыл про традиционные ценности – происходящее в США и Европе напоминает какой-то шабаш с примесью абсурда. При этом Россия продолжает придерживаться традиционных социальных, семейных и нравственных норм. И в этом большая заслуга президента Путина.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-02-2015, 05:24
Митинг в поддержку Президента РФ
21-08-2023, 12:40
В Мариинском дворце начал работу всероссийский форум «Битва за умы»
25-03-2024, 09:55
Зарубежные педагоги приехали на Петербургский форум
27-07-2023, 12:44
В Петербурге начал работу Второй саммит Россия – Африка
8-02-2021, 15:15
Форум «Ладога» меняет формат
22-04-2021, 08:16
Что с красной чертой Путина?

Происшествия на дорогах

0
121
Вчера, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
107
Вчера, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
116
Вчера, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
190
15-04-2024, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх