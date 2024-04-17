«Питерец.ру» сообщает, что 28-30 июня в Северной столице пройдет форум в поддержку курса президента Путина. Речь идет об инициативах главы государства, направленных на укрепление традиционных ценностей.

Мероприятие будет называться «Россия 809», а участниками форума станут представители 89 регионов РФ. При этом более 1 тыс. человек приедут в Северную столицу, а остальные смогут следить за форумом онлайн. Планируется, что на площадке «Россия 809» будут разработаны конкретные проекты и механизмы в поддержку курса президента.

В последние годы Запад забыл про традиционные ценности – происходящее в США и Европе напоминает какой-то шабаш с примесью абсурда. При этом Россия продолжает придерживаться традиционных социальных, семейных и нравственных норм. И в этом большая заслуга президента Путина.