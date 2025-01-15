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Питерец.ру » Общество » Подростков защитят от травли законодательно

Подростков защитят от травли законодательно

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В весеннюю сессию «Единая Россия» планирует внести законопроект об ответственности за травлю подростков.

Защита граждан от деструктивного контента особенно важна в условиях специальной военной операции, когда на страну оказывается колоссальное информационное давление. При этом одной из самых уязвимых категорий являются дети, подростки, молодые люди, заявил на пресс-подходе перед пленарным заседанием председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. По его словам, Центр изучения сетевого мониторинга регулярно проверяет миллионы профилей в социальных сетях, сайты на предмет различных деструктивных явлений. Только за прошлый год было заблокировано более 40 тысяч ресурсов.  

«Единая Россия» неоднократно принимала законы в этой сфере. В прошлом году одним из них был закон, посвящённый блокировке трэш-стримов и ответственности за них. В этом году работа продолжится. Мы планируем внести законопроект, посвящённый профилактике травли подростков, в том числе, в социальных сетях, школах, интернете. И ввести меры ответственности для тех, кто этим занимается», - подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодёжной политике.  

Согласно результатам последних исследований, каждый третий пользователь Сети становился жертвой травли, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом троллингу, наиболее распространенному виду интернет-травли, подвергались две трети пострадавших от кибербуллинга. Почти половина респондентов также отметили, что сталкивались с разжиганием ненависти в свой адрес, а 43% – с распространением клеветы. От киберсталкинга – преследования в интернете – пострадали 22% опрошенных. Важно также учитывать, что среди тех, кто хотя бы раз столкнулся с травлей в интернете, наибольшая доля пользователей не обращалась за помощью после инцидента по разным причинам», - отметил депутат.

Трэш-стримы, травля, распространение опасного контента в социальных сетях представляют серьезную угрозу для психологического и эмоционального здоровья молодежи, также подчеркнул Немкин.

«Поэтому принятие законов, направленных на предотвращение таких явлений, становится необходимостью для обеспечения здоровой цифровой среды. Законодательные инициативы, такие как запрет трэш-стримов и будущий законопроект о профилактике травли, формируют важную правовую базу для защиты подростков. Однако эффективность таких мер зависит не только от введения ответственности для нарушителей, но и от их применения на практике. Важно, чтобы законы не только запрещали деструктивное поведение, но и стимулировали профилактическую работу в школах, социальных сетях и интернет-пространстве. Ключевая роль здесь - у образовательных программ, которые обучают детей и подростков навыкам безопасного общения в интернете, распознаванию угроз и защите личной информации», - добавил он.

Помимо законодательных мер, необходима и более тесная координация между государством, образовательными учреждениями, а также технологическими компаниями и родителями, считает Немкин.

«Только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к созданию безопасной цифровой среды. Это включает в себя разработку механизмов раннего обнаружения травли и опасного контента, поддержку жертв кибертравли и воспитание цифровой культуры среди молодежи. Усиление просветительской работы, наряду с правовыми инструментами, позволит сформировать устойчивую систему противодействия деструктивным явлениям в интернете и обеспечить психологическую безопасность подрастающего поколения», - заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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