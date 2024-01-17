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Питерец.ру » Общество » Для родителей буллеров хотят ввести штрафы

Для родителей буллеров хотят ввести штрафы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Разработана предварительная редакция законопроекта, направленного на борьбу и профилактику буллинга и травли в российских школах.

Разработана предварительная редакция законопроекта, направленного на борьбу и профилактику буллинга и травли в российских школах.
По оценкам экспертов, с травлей в школе сталкивают от 30 до 50% российских детей. Буллинг не только отрицательно сказывается на детской психике, но и приводит к большим трагедиям, в том числе к стрельбам в образовательных учреждениях. В России до сих пор не сформирован консенсус в отношении того, как решать возникшую проблему. При этом необходимость разрешения проблемы буллинга на уровне законодательства обсуждалась уже не раз. 
Парламентарии разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах. Теперь документу предстоит пройти экспертное и общественное обсуждение, по итогам которых проект доработают. 16 января Комитет Госдумы по молодежной политике проведет рабочее совещание, посвященное профилактике и противодействию агрессии и травли среди подростков и молодежи.
Сегодня каждый второй ребенок сообщает, что сталкивается с травлей, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по молодежной политике, автор законопроекта Артем Метелев. Депутат отметил, что в настоящий момент разработана предварительная версия законопроекта, направленная на снижение подростковой агрессии и профилактику буллинга в школах и интернете. Следующий этап – проведение общественных дискуссий с экспертами, родителями, профессиональным сообществом и министерствами.
Один из инструментов борьбы с буллингом – привлечение к ответственности родителей обидчиков. Так, если ребенка признают буллером, семья заплатит штраф. Кроме этого, предлагается проведение индивидуально-профилактических работ с такими детьми. Более того, предлагается возложить на преподавательский состав функции по оперативному выявлению случаев буллинга, а также по проведению профилактических работ. Одна из крайних мер, которую разрабатывают депутаты – возможность перевести буллера в специализированное учреждение.
Травля в школе – это проблема, к сожалению, крайне актуальная для российских учебных заведений, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Законопроект совершенно точно имеет место быть прежде всего для включения проблемы в правовое поле. Напомню, что у нас до сих пор юридически не закреплено понятие «буллинг», в результате чего закон предлагает сразу несколько вариантов привлечения к ответственности, в том числе за счет уголовной статьи о хулиганстве (213 УК РФ). Конечно, это препятствует выработке единой и систематизированной реакции на происходящие инциденты», – считает депутат.
Нельзя забывать о том, что буллинг – явление, которое можно встретить не только в школе, но и в сети, отметил парламентарий. «Согласно исследованию, которое провел VK, с буллингом в интернете сталкивался каждый второй житель России. При этом речь не только о детях и подростках, но и о взрослых людях. В сети встречается куда большее число факторов, стимулирующих агрессию: понимание полного отсутствия какой-либо ответственности за содеянное, а также анонимность», – рассказал депутат.
На сегодняшний день борьба с кибербуллингом скорее ложится на плечи самих социальных сетей, отметил Немкин. «Многие платформы ужесточили правила блокировки аккаунта. Кроме того, ведется постоянный мониторинг публикуемого пользователями контента. Тем не менее в условиях, при которых среднестатистический россиянин проводит в сети порядка 4 часов, эта проблема также становится актуальной и должна рассматриваться в соответствующем порядке. Мы постепенно должны приходить к пониманию того, что агрессия в интернете равнозначна агрессии в оффлайн», – заключил парламентарий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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