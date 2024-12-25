Банк России создаст платформу для борьбы с дропперами

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и отраслевыми экспертами занимаются разработкой платформы, направленной на борьбу с дропперами. Это физические лица, предоставляющие посреднические услуги для вывода и обналичивания финансовых средств сетевым злоумышленникам, в том числе телефонным мошенникам. О создании платформы сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля изданию РБК.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», – отметил он.

По словам эксперта, новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных». Она позволит осуществлять централизованную передачу данных о подозрительных операциях физических лиц для последующей блокировки активности таких клиентов. Отмечается, что в число незаконных операций дропперов могут входить переводы средств криптообменникам, наркотическим магазинам, онлайн-казино или пиратским сайтам.

Будущая платформа позволит кредитным организациям принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению отдельных банковских продуктов. Это в разы снизит число возможностей для осуществления дропперской деятельности.

В этом году спрос на услуги таких посредников вырос, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Этим летом в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые установили ответственность кредитных организаций за допущение хищений средств граждан. Как результат – банки стали активнее развивать собственные антифрод-системы, пресекающие деятельность злоумышленников. Такой подход уже показал свою эффективность. В третьем квартале 2024 года банки предотвратили хищение 4,9 трлн рублей, отразив 16,1 млн атак на счета клиентов. Объём спасённых сбережений вырос в 3 раза в сравнении со значением 2023 года», – отметил он.

По словам Немкина, сегодня злоумышленникам требуется как можно большее число дропперов.

«Чтобы обойти банковские антифрод-системы, правонарушители вынуждены «дробить» переводы, поэтому спрос на посредников за последние полгода продолжает расти. По данным Сбера, число дропперов в России может достигать 2 млн, что почти в два раза больше, чем в прошлом году», – рассказал депутат.

Немкин пояснил, что чаще всего дропперами становятся те, кто хочет заработать легкие деньги. «Чаще всего такая работа воспринимается как возможность легкого и быстрого заработка. Редко дропперы осознают личную ответственность, а некоторые не до конца понимают, что участвуют в преступных схемах. Особую тревогу вызывает и то, что злоумышленники все чаще привлекают к такой работе молодых людей», – отметил депутат.

В настоящий момент прорабатывается несколько инициатив, направленных на борьбу с дропперами, в том числе ужесточение ответственности за оказание посреднических услуг, подчеркнул депутат.