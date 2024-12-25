Банк России создаст платформу для борьбы с дропперами

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и отраслевыми экспертами занимаются разработкой платформы, направленной на борьбу с дропперами. Это физические лица, предоставляющие посреднические услуги для вывода и обналичивания финансовых средств сетевым злоумышленникам, в том числе телефонным мошенникам. О создании платформы сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля изданию РБК.
По словам эксперта, новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных». Она позволит осуществлять централизованную передачу данных о подозрительных операциях физических лиц для последующей блокировки активности таких клиентов. Отмечается, что в число незаконных операций дропперов могут входить переводы средств криптообменникам, наркотическим магазинам, онлайн-казино или пиратским сайтам.
Будущая платформа позволит кредитным организациям принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению отдельных банковских продуктов. Это в разы снизит число возможностей для осуществления дропперской деятельности.
В этом году спрос на услуги таких посредников вырос, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам Немкина, сегодня злоумышленникам требуется как можно большее число дропперов.
Немкин пояснил, что чаще всего дропперами становятся те, кто хочет заработать легкие деньги. «Чаще всего такая работа воспринимается как возможность легкого и быстрого заработка. Редко дропперы осознают личную ответственность, а некоторые не до конца понимают, что участвуют в преступных схемах. Особую тревогу вызывает и то, что злоумышленники все чаще привлекают к такой работе молодых людей», – отметил депутат.
В настоящий момент прорабатывается несколько инициатив, направленных на борьбу с дропперами, в том числе ужесточение ответственности за оказание посреднических услуг, подчеркнул депутат.