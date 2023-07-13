В Ленобласти отменили запрет на посещение лесов

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Ленинградской области.

При этом установленный в области особый противоположный режим не отменен: в регионе продолжает действовать запрет на разведение костров, приготовления блюд на открытом огне, сжигание мусора и травы на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.