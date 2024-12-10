Всероссийская социальная акция «Морская народная елка»

Туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» запускает Всероссийскую социальную акцию «Морская народная елка». На общедоступном пространстве в центре музейно-исторического парка в главном городе морской славы Кронштадте будет установлена главная морская елка страны. Её украсят новогодние шары, расписанные вручную представителями российских приморских регионов, семьями военнослужащих, детьми, воспитанниками школ искусств и социальных организаций, государственными и общественными деятелями, российскими художниками, артистами.

Более 100 шаров уже направлены участникам акции по всей стране. К росписи уже приступают Калининградская, Ленинградская, Астраханская, Архангельская, Мурманская области, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Севастополь, Республика Карелия, Ненецкий и Чукотский АО; Правительство Санкт-Петербурга; Военно-Морской Флот России; Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых»; группа компаний «Рики», Санкт-Петербургский союз дизайнеров, фонд «Люди моря», СПГХПА им. А.Л. Штиглица, информационное агентство ТАСС, телеканал Russia Today, СТС kids, радиостанция «Наше радио Санкт-Петербург, редакции газет «Ведомости» и «Комсомольская правда», Первый канал – Санкт-Петербург, издание «Петербургский дневник», «Деловой Петербург», группа «Мураками», «Фонд друзей балтийской нерпы», творческое сообщество «Новые городские художники», Администрация г. Кронштадта, Музей истории Кронштадта, Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга, Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга и другие участники.

Открытие главной морской елки страны состоится 21 декабря в центре музейно-исторического парка «Остров фортов». Акция направлена на просвещение, духовное и эстетическое развитие россиян, популяризацию флота и морской деятельности России.

«Кронштадт традиционно выступает флагманом проектов, объединяющих морские регионы нашей страны и прославляющих огромный вклад России в освоение морей и океанов, в развитие флота и технологий. Наша яркая и добрая новогодняя морская елка, которая будет радовать гостей «Острова фортов», тоже исполняет эту миссию. Ее украсят елочные шары, вручную расписанные военными моряками и членами их семей, руководителями и коллективами предприятий морских отраслей, представителями приморских субъектов Российской Федерации и юными живописцами. Эти игрушки несут в себе частицу души своих творцов, глубоко неравнодушных к морю и флоту. Они станут живым напоминанием о роли морской деятельности в судьбе России и данью уважения всем, чьими трудами наша страна обрела и поддерживает статус великой морской державы», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Первая социальная арт-акция «Народная елка» была организована проектом «Остров фортов» в 2020 году. В рамках мероприятия ёлочные игрушки на морскую тематику создавали профессиональные художники, актёры, музыканты, популярные журналисты и блогеры, государственные и общественные деятели.

Елка была украшена авторскими работами народного артиста Российской Федерации Константина Хабенского, поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума, рок-музыканта Вячеслава Бутусова, фронтмена группы «АукцЫон» Олега Гаркуши, певицы Жени Любич, писателя и журналиста Владимира Рекшана, арт-директора проекта «Смешарики» Салавата Шайхинурова, участников творческого объединения Urban Sketchers SPb, художников Андрея Попова и Марины Звягинцевой, Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, Руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрея Левакина, главы Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олега Довганюка, Настоятеля Морского собора святителя Николая Чудотворца, архимандрита Алексия, директора «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслава Алексеева, Правительства Калининградской области с участием семьи губернатора Антона Алиханова, президента АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексея Рахманова, генерального директора ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» Леонида Сергеева, главы логистической группы «Адмирал» Юрия Саулиди, главного редактора интернет-издания «Фонтанка.ру» Александра Горшкова, главного редактора издания «СПб Собака.ру» Яны Милорадовской, журналистов телеканала «78», изданий «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник», учеников Детской художественной школы им. М.К. Аникушина, подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и Комплексного центра социального обслуживания населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга, а также многих других.