«Остров фортов» и ГК «Рики» будут совместно работать над созданием детских медиа- и событийных проектов в Кронштадте

Кронштадтский туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» и группа компаний «Рики» – один из лидеров российского анимационного рынка, объявляют о начале стратегического сотрудничества. В рамках социальной миссии по расширению возможностей для подрастающего поколения стороны вместе будут работать над созданием детских медийных и событийных проектов в Кронштадте. Это первый в Кронштадте партнерский проект по развитию возможностей для детей с участием анимационного бренда.

«В интересах комплексного развития территории Кронштадта, которое проводится по поручению Президента, проект “Остров фортов” стремится создать комфортные условия для образования, развития и полезного досуга подрастающего поколения. Потребности детей и молодежи учитываются как в создании каждого объекта кластера, так и в регулярно проходящих событийных мероприятиях, которых с открытием Музея военно-морской славы стало еще больше. Сотрудничество с ГК “Рики” внесет вклад в социальную миссию проекта и откроет для ребят новые необычные форматы знакомства с Кронштадтом, морем и флотом. Совместно мы планируем работать над созданием образовательных спецпроектов на базе Музея, интегрировать анимационных героев в разные локации, возможно, уже в будущем году проведем на территории кластера первый летний детский фестиваль», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«На протяжении многих лет ГК “Рики” активно популяризирует такое педагогическое направление, как edutainment, то есть обучение через развлечение. Мы регулярно проводим конкурсы для учителей и плотно сотрудничаем с научным сообществом. Наши анимационные персонажи прививают интерес ребенка к познанию с самого раннего детства, а также способствуют развитию свободы мышления, воображения и интеллекта. Мы благодарим наших партнеров – Кронштадтский туристско-рекреационный кластер “Остров фортов” за оказанное доверие. Вместе мы планируем создать здесь уникальную атмосферу, где будут организованы культурные, развлекательно-познавательные мероприятия, а также выставки, концерты и фестивали с участием наших мультгероев. Уверена, что такой кластер станет центром полезного досуга для всей семьи», - говорит генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

Первая совместная активность «Острова фортов» и ГК «Рики» стартует уже в ближайшее время в рамках ежегодного культурного проекта «Морская зимняя сказка» в кронштадтском музейно-историческом парке. В этом году новогоднее пространство расширяется – оно охватит и территорию нового Музея военно-морской славы – новой яркой точки на карте «новой туристской географии» Санкт-Петербурга, привлекающий тысячи посетителей ежедневно своей иммерсивной экспозицией и легендарной подлодкой «К-3». В локациях музейно-исторического парка и на прилегающей к Музею территории гости встретятся с любимыми анимационными персонажами. Юных посетителей и их родителей в локациях музейно-исторического парка и Музея встретят световые фигуры популярных героев мультсериала «Смешарики» – Нюши и Кроша, необычные фотозоны, будут ждать активности на тюбинговой горке. Для посетителей на территории парка также заработает рождественская ярмарка с напитками и необычными деликатесами, призовой тир и карусель. На территории Музея военно-морской славы взрослые и дети смогут посетить ярмарку новогодних подарков – там же для маленьких гостей будут проходить разнообразные творческие мастер-классы.

Торжественное открытие «Морская зимней сказки» состоится уже 23 декабря – в традиционном формате красочного представления под открытым небом с участием Деда Мороза и сказочных героев. В рамках социальной миссии по повышению качества жизни населения Кронштадта гостями елки станут воспитанники кронштадтских дошкольных учреждений, ученики младших классов, подопечные районной коррекционной школы и центра социальной реабилитации. Кульминацией развлечений в эти новогодние праздники станет и первое в Кронштадте «Фикси шоу» – с 3 по 5 января в Музее военно-морской славы пройдет серия интерактивных спектаклей «Деды морозы существуют!» с героями любимого миллионами детей мультфильма. Маленьких гостей и их родителей ждут увлекательные приключения с главными персонажами «Фиксиков», которые докажут, что настоящее новогоднее волшебство под силу каждому из нас. Настроение юным зрителям любимые герои будут задавать еще до спектакля – перед каждым представлением гостей ждет интерактивная анимационная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и фиксиками. Кроме того, все гости спектаклей смогут совместить новогоднее веселье с интересным досугом: при предъявлении билета на «Фикси-шоу» будет действовать скидка 50% на посещение иммерсивной экспозиции Музея военно-морской славы. Это отличная возможность полезно провести время всей семьей и в интерактивном формате познакомить подрастающее поколение с историей флота и своей страны.