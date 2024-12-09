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Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор может ограничить работу ряда зарубежных провайдеров хостинга в России

Роскомнадзор может ограничить работу ряда зарубежных провайдеров хостинга в России

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Ограничения могут коснуться GoDaddy, Kamatera, Network Solutions, Ionos, HostGator, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online GmbH, предупредили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга, в числе которых Amazon Web Services и GoDaddy, с учетом рисков для российских ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как напомнили в ведомстве, ранее был принят закон № 406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, были установлены особые требования, в том числе подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга. Однако ряд зарубежных компаний эти требования не выполнили, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций. В их числе GoDaddy, Kamatera, Network Solutions, Ionos, HostGator, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online GmbH.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ — в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», — сообщили в ведомстве.

В РКН также порекомендовали размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включенных в реестр провайдеров хостинга. В противном случае организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз, пояснили в ведомстве.

В частности, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей. Кроме того, на серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа.

Зарубежные провайдеры также могут использовать размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного контента. Это увеличивает вероятность того, что сайт будет заблокирован в России. Кроме того, Роскомнадзор не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак и других угроз, добавили в Роскомнадзоре.

Провайдеры хостинга выполняют объективно серьезную задачу, так как предоставляют дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети, а также обеспечивают доступность того или иного ресурса, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Они взаимодействуют с огромным количеством информации, которая хранится на интернет-ресурсах, фактически имеют к ней полный доступ, а значит ничто не мешает им по поручению западных спецслужб провоцировать те же утечки важных данных, количество которых сегодня и так зашкаливает. Поэтому сегодня владельцы российских сайтов сегодня уже не стремятся работать с зарубежными хостингами, доверять им данные наших граждан, и другую информацию, которая хранится на отечественных ресурсах. А те, кто все же продолжает сотрудничество с ними, должны осознавать риски, которым они себя подвергают», - подчеркнул депутат.

Сегодня в сегменте провайдеров хостинга официально работающих в России нет дефицита – в реестр провайдеров хостинга, который ведет Роскомнадзор, вошли уже 474 компаний, добавил Немкин. 

«Напомню, что РКН теперь ведет отечественный реестр хостинг-провайдеров, для вступления в который нужно пройти предварительную проверку со стороны ведомства. Новые нормы призваны защитить Рунет от возможных внешних угроз, повысить надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов. Конечно, те провайдеры, которые привыкли нарушать права пользователей и относиться халатно к соблюдениям норм безопасности их данных, не заинтересованы в том, чтобы состоять в реестре и выполнять все вышеупомянутые требования. Поэтому их работа вполне обоснованно может быть ограничена на территории нашей страны – это вопрос времени», - отметил депутат.

Зарубежные провайдеры хостинга прекрасно понимают, что вступление в официальный реестр РКН не просто даст им право работать на территории России, но и обяжет выполнять все требования российского законодательства. А учитывая то, как пренебрежительно по отношению к наших гражданам они ведут себя в последнее время, последнее обстоятельство их точно не устраивает, считает Немкин.

«Российским гражданам и организациям стоит пользоваться услугами отечественных хостингов, так как прогнозировать поведение зарубежных компаний сегодня тяжело. Иногда решения о прекращении своей работы они принимают буквально одним днем. Это значит ни один сайт не застрахован от потери всей информации, которая по-прежнему хранится на серверах этих компаний», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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