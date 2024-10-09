Кабмин утвердил перечень хостинг-провайдеров для государственных онлайн-ресурсов

Утвержден перечень хостинг-провайдеров, которые предоставляют вычислительные мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к интернету, операторам государственных и муниципальных информсистем.

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. В перечень вошли две организации: мобильный оператор «Мегафон» и ГУП «Информационный центр Регион-Курск».

О необходимости отказа от услуг зарубежных провайдеров еще весной 2022 года говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тогда было поручено перенести все государственные сайты в зону «.ru» и перейти на российские DNS-серверы, напомнил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Вряд ли у кого-то сегодня еще остались сомнения в правильности перехода на отечественные хостинги. Никому, и особенно государственным организациям, не стоит хранить на зарубежных площадках свои данные, так как есть огромные риски потерять к ним доступ. Мы видим, как это уже происходит, притом добиться от зарубежных площадок разъяснений почти невозможно. Немаловажным фактором здесь являются и риски масштабных утечек данных. Иностранные платформы на это могут даже не отреагировать», — пояснил парламентарий.

Немкин подчеркнул, что последствия в подобных ситуациях могут оказаться глобальными. Госорганизации работают с большими объемами важной для граждан РФ информации. Именно поэтому актуализированный перечень об организациях, предоставляющих услуги хостинга, является логичным шагом в противодействии угрозам кибератак и обеспечению безопасности ресурсов в интернете.