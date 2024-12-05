В России откроют винный город «Белый мыс»

Винный город «Белый мыс», аналогов которому нет ни в России, ни в мире, откроется на побережье Черного моря в городе Геленджик. Новая эногастрономическая точка на карте России примет гостей уже летом 2025 года.

Работа над винным городом «Белый мыс» началась в 2020 году на фоне возросшего интереса к российскому виноделию и тренда на развитие локального туризма. «Белый мыс» будет представлен в виде уникального комплекса площадью свыше 40 тысяч квадратных метров: с концептуальными ресторанами, винотекой с самой большой коллекцией российского вина в стране, музеем вина, площадками для проведения гастрономических и винных фестивалей, лабораторным центром, дегустационными залами, кинотеатром.

«Винный город “Белый мыс” по масштабу и миссии не имеет аналогов не только в России, но и в мире. Наша цель – стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина. Для этого мы собираем лучших профессионалов страны, которые создадут условия для развития всей винной индустрии. Что касается гостей Белого мыса: мы верим, что проект такого масштаба не только подарит им новые впечатления, но и познакомит с культурой потребления вина. Мы будем влюблять людей в вино — красиво и правильно — образовывать и погружать в винную культуру», — руководитель проекта “Белый мыс” Дмитрий Левицкий, предприниматель, ресторатор, автор и совладелец известных московских проектов, таких как Riesling Boyz, барное объединение Профсоюз, а также крупнейших отраслевых событий Gastreet Show и ЕстьФест.

«Стремительное развитие Геленджика остановить невозможно. Туристы и их запросы меняются, и наш курорт меняется вместе с ними. “Белый мыс” станет важным драйвером роста экономического развития Геленджика. Уверен, новая точка притяжения для любителей энотуризма будет привлекать в город гостей из разных уголков страны», — сообщил Алексей Богодистов, глава Геленджика.

На территории винного города откроется винотека с самой большой коллекцией российского вина, на полках которой будет представлено более 1000 позиций от 150 производителей со всех винодельческих уголков России.

Гости «Белого мыса» смогут погрузиться в эногастрономию в более чем 20 концептуальных заведениях комплекса. История крупных виноделен России впервые будет рассказана через гастропространства — через их кухню и интерьер. Например, ресторан бренда «Массандра» перенесет гостей на виллу Чехова, в Ялту, где повар француз готовит французскую и черноморскую кухню для приема друзей Антона Павловича, а в заведении бренда «Новый Свет» гость окажется в атмосфере праздника знаменитых ужинов Льва Голицына — с бокалом игристого и морепродуктами. В каждом из заведений соединятся уникальная концепция, авторская кухня и винная карта, составленная с учетом особенностей виноделен и блюд в меню.

Над гастронаправлением комплекса работают специалисты известных российских ресторанов. Так, Аркадий Новиков в партнерстве с Дмитрием Левицким и Георгием Карпенко откроет здесь два заведения: флагманский ресторан «Белый мыс» — «про огонь и мясо» с видом на море и кафе-пекарню, хлебное меню которого разрабатывает известный шеф-пекарь 12 мишленовских ресторанов Алексей Щербак.

«Развитие винной культуры трудно представить в отрыве от гастрономической, и проект «Белый мыс» — уникальное для страны объединение этих направлений. Мы высоко ценим возможность на ранних этапах начать сотрудничество с проектом такого уровня. Мы надеемся, что синергия рестораторов и виноделов, их “соседство” на одной площадке приведет к качественному скачку в обоих направлениях», – рассказывает ресторатор Аркадий Новиков.

На территории «Белого мыса» также будет представлено культурно-просветительское направление. Музей вина Льва Голицына станет первым в стране музеем, посвященным 150-летней традиции русского виноделия. Здесь гости познакомятся с главными вехами развития винной индустрии через историю Льва Голицына — родоначальника идеи большого русского вина. А также узнают о химии и физике вина, взаимодействуя с интерактивными инсталляциями. Технологичная экспозиция с уникальными архивными материалами займет почти 3 000 квадратных метров.

В «Белом мысе» расположится один из самых передовых лабораторных центров по исследованию физико-химических и органолептических свойств вина в мире. Помимо этого, для развития профессионального сообщества и обмена экспертизой на территории кластера будут проводиться индустриальные события, откроется школа сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов.

Для гостей «Белого мыса» также будут организованы гастрономические и винные фестивали, дегустации, выставки, концерты и другие развлекательные события.

Разработкой архитектурно-градостроительного проекта «Белого мыса» занимались архитекторы, чьи работы можно встретить в Дубае, Будапеште, Лондоне и Москве. Проект выполнен в стиле биотек и органично вписан в естественный ландшафт Геленджика, становясь частью уникальной природной бухты с резными скалами и краснокнижными пицундскими соснами.

Первые гости смогут посетить «Белый мыс» уже летом 2025 года.