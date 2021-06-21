Вина нуждаются в очень осторожном обращении, они хорошо себя чувствуют во влажной, прохладной и темной среде, и любые колебания температуры, а также влажность или даже свет могут отрицательно повлиять на качество вин и испортить их тонкий, сложный вкус. По этой причине важно хранить вина в надлежащих условиях. Когда дело доходит до хранения вина, существует множество вариантов, и есть что-то на любой бюджет. Самые доступные варианты – винные холодильники или шкафы, о которых мы расскажем в этой статье. Самые дорогие варианты – строительство винного погреба с соответствующими вариантами климат-контроля. Где-то в средней ценовой категории находятся винные шкафы. Существует множество описаний винных шкафов, некоторые сравнивают их с холодильниками для вина, а некоторые считают их лучшей альтернативой традиционным винным погребам. Следует иметь в виду, что существует широкий ассортимент товаров. Некоторые винные шкафы – это лишь небольшой шаг вперед по сравнению с холодильниками или холодильниками для вина. Некоторые из них представляют собой сложные механизмы, разработанные специально для создания оптимальных условий для хранения вина. Неудивительно, что цена и производительность соответственно различаются.

Преимущества хранение вина в винных шкафах

Хранение вина в винных шкафах дает много преимуществ, особенно для начинающих ценителей вина, которые ищут хорошие решения для хранения, когда только начинают.

Экономичность

Винные шкафы – более экономичный вариант по сравнению с винными погребами. Цены на такие устройства хранения могут составлять от 1000 до 6000 долларов, в зависимости от качества устройства. Учитывая тот факт, что строительство винного погреба может стоить более 6000 долларов, многие выбирают более доступный вариант.

Компактность

Не у всех есть место в доме для постройки винного погреба, тем более у тех, кто живет в городских квартирах. Одним из главных преимуществ винного шкафа является то, что он может поместиться в доме человека и не нужно выделять для него отдельную комнату. Более того, производители придумали разные конструкции этих шкафов, чтобы они выглядели так, как будто они являются частью декора дома.

Температура и влажность

Винные шкафы не только поддерживают оптимальную температуру для вин, но также поддерживают хороший уровень влажности, гарантируя, что среда внутри шкафа будет достаточно влажной, чтобы пробки не высыхали и не сжимались, подвергая вина воздействию воздуха. Это обеспечивает длительное хранение вин.

Таким образом, винные шкафы имеют множество преимуществ, которые подойдут начинающим ценителем и коллекционерам.