Белорусы нам друзья

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с Дмитрием Мезенцевым – секретарем Союзного государства РФ и Республики Беларусь. Речь шла о взаимодействии в промышленной, производственной и научной сфере. Беглов и Мезенцев договорились, что это сотрудничество будет развиваться. Еще они договорились насчет обмена опытом в данных сферах.

По словам Мезенцева, в рамках Союзного государства начнут работать 28 новых программ. Соответствующие договоренности достигнуты Путиным и Лукашенко. Все эти направления имеют огромное значение.

Беглов подчеркнул, что для Петербурга это сотрудничество является важным. Градоначальник связывает большие надежды с региональным сотрудничеством. Большой упор будет сделан на научную и студенческую сферу, а также вопросы цифровизации.