ента новостей

12:38
В Петербурге задержали аферистов, обманывавших пенсионеров
12:30
Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею
11:50
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня
11:45
JPMorgan подает в суд на Tesla из-за твитов Илона Маска
11:38
Петербургская выставка «Наследие Содружества. Традиции для будущего» посвящена 30-летию СНГ
10:30
Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам более 370 тысяч рублей
10:16
В Ленобласти в ДТП погиб петербуржец
09:45
Запросы оказались скромными
09:16
Есть ли выгода от кэшбэка?
08:55
Белорусы нам друзья
01:08
Сборная России не сыграет с Украиной в стыковых матчах, но прочие возможные соперники уже известны
15:59
Европа отворачивается от непривитых по мере роста числа случаев заражения Covid-19
15:50
В Петербурге велосипедист ограбил студентку
15:47
Компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций в Ленобласти получат гранты
15:41
По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды
15:37
Лукашенко обсудит с Меркель ситуацию с мигрантами
15:35
Беларусь начнет расследование фактов насилия на границе
15:30
Ситуацию с развитием креативных индустрий обсудили участники форума Партнерства «Северное измерение»
13:07
В Эрмитаже выставят портрет императрицы Марии Федоровны
10:40
Никаких прорывов в критических переговорах Байдена с Си Цзиньпином
10:29
В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку
10:22
В Петербурге школьница выпала с 15-го этажа
10:15
Назальная вакцина без побочек
10:14
В Петербурге задержали аферистку, обокравшую пенсионерку
09:51
На QR-кодах могут появиться фотографии
09:20
Петербуржец отсудил миллионы у Сбербанка
19:46
Традиционный Кубок Н.А. Никифорова-Денисова пройдёт в Петербурге
19:43
Выставка «Построение метафор»
19:42
Выставка «Мрачные картины»
09:45
Ночные походы в рестораны отменяются
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Белорусы нам друзья

Белорусы нам друзья

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербург продолжает взаимодействовать с Белоруссией

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с Дмитрием Мезенцевым – секретарем Союзного государства РФ и Республики Беларусь. Речь шла о взаимодействии в промышленной, производственной и научной сфере. Беглов и Мезенцев договорились, что это сотрудничество будет развиваться. Еще они договорились насчет обмена опытом в данных сферах.

По словам Мезенцева, в рамках Союзного государства начнут работать 28 новых программ. Соответствующие договоренности достигнуты Путиным и Лукашенко. Все эти направления имеют огромное значение.

Беглов подчеркнул, что для Петербурга это сотрудничество является важным. Градоначальник связывает большие надежды с региональным сотрудничеством. Большой упор будет сделан на научную и студенческую сферу, а также вопросы цифровизации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-04-2017, 09:22
Нефтегазовые разногласия решены
23-10-2018, 07:22
Сотрудничество с Европой
29-11-2018, 07:03
Сотрудничество с Республикой Сербской
29-10-2019, 08:19
Сотрудничество с Кубой
2-09-2020, 09:40
Беглов остается?
12-10-2019, 11:23
Появится новая трамвайная линия

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 10:16
В Ленобласти в ДТП погиб петербуржец
0
298
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
268
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
248
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
Наверх