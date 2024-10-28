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Питерец.ру » Общество » Движения пригородных поездов переводят на зимнее расписание

Движения пригородных поездов переводят на зимнее расписание

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
В связи с сезонным снижением пассажиропотока АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» меняет размеры движения пригородных поездов

В связи с традиционным осенним спадом пассажиропотока, АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) вносит корректировки в график движения пригородных электропоездов, начиная с 27 октября 2024 года. Это плановое мероприятие, проводимое ежегодно, призвано оптимизировать работу железнодорожного транспорта в период снижения спроса и обеспечить эффективное использование ресурсов. Изменения коснутся нескольких ключевых направлений Октябрьской железной дороги: Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского.

Более конкретно, изменения в расписании будут выражаться в сокращении количества поездов на некоторых менее загруженных маршрутах. Это не означает полного отмены движения, а скорее корректировку частоты следования составов, с учётом реального пассажиропотока в течение осенне-зимнего периода. Например, на Московском направлении, где наблюдается наибольший спад пассажиропотока в вечерние часы, могут быть упразднены некоторые «пиковые» рейсы, запускаемые в часы наибольшей загруженности в летние месяцы. На других направлениях изменения будут носить более точечный характер, затрагивая в основном пригородные маршруты с низким уровнем пассажиропотока в межсезонье.

СЗППК планирует использовать освободившиеся ресурсы для проведения плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, включая обновление подвижного состава и ремонт путей. Это позволит обеспечить более безопасную и комфортную поездку пассажиров в последующие сезоны. Подробная информация о конкретных изменениях расписания будет опубликована на официальном сайте СЗППК, в мобильном приложении компании, а также на информационных табло на железнодорожных станциях. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания за несколько дней до поездки, чтобы избежать возможных неудобств. Кроме того, СЗППК планирует ввести дополнительные экспресс-рейсы на наиболее востребованных направлениях в часы пик, что позволит компенсировать частичное сокращение количества поездов на других маршрутах и обеспечить комфортный уровень перевозок пассажиров. Предполагается, что корректировки расписания позволят снизить издержки компании без существенного ухудшения качества транспортного обслуживания населения. Внедрение системы динамического управления пассажиропотоком в перспективе позволит ещё более гибко реагировать на колебания спроса и оптимизировать расписание движения пригородных поездов в режиме реального времени.

Источник: Администрация Ленобласти
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