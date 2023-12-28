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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти автобусы и электрички на праздниках переходят на режим работы выходного дня

В Ленобласти автобусы и электрички на праздниках переходят на режим работы выходного дня

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113
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Автобусы и электрички в Ленинградской области на каникулах переходят на режим работы выходного дня.

В Ленинградской области Автобусы и электрички на каникулах переходят на режим работы выходного дня.

Работу общественного транспорта на новогодних праздниках обсудили на заседании правительства Ленинградской области. 

«Транспортными организациями проведены внеплановые проверки технического и санитарного состояния подвижного состава, в том числе на предмет исправности рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования, надлежащей работы системы отопления. Уделено повышенное внимание качеству проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств. Подготовлен резервный подвижной состав в целях оперативного выпуска в случае схода с линии основного подвижного состава. Отмена смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов в период  праздников не планируется. Отдельными автотранспортными организациями будут внесены изменения в работу маршрутов. В праздничные дни автобусные маршруты будут осуществлять работу по расписанию выходного дня. Для пригородных электропоездов устанавливается следующий график движения: с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года – движение поездов по графику субботы; 8 января 2024 года – движение поездов по графику воскресенья», – рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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