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Питерец.ру » Общество » Клуб межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург» открылся в РГПУ им. А. И. Герцена

Клуб межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург» открылся в РГПУ им. А. И. Герцена

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Точке кипения РГПУ им. А. И. Герцена состоялась презентация Клуба межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург»

В Точке кипения РГПУ им. А. И. Герцена состоялась презентация Клуба межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург» при поддержке фонда «Русский мир». Презентация прошла в формате круглого стола «Русский Шанхай — китайский Петербург: стратегии диалога в перекрёстные годы культур России и Китая 2024–25».

Руководитель проекта, профессор кафедры китайской филологии института востоковедения Валентина Морозова объяснила, почему именно Герценовский университет выбран в качестве победителя конкурса грантов для проведения проекта:

«В 2018 году в нашем университете был открыт институт востоковедения. Кроме того, у нас есть центр «Русский дом», который помогает адаптироваться нашим иностранным студентам и коллегам. Такая работа проводится далеко не в каждом вузе, мы можем этим гордиться. Кроме того, Герценовский университет входит в топ-5 вузов Российской Федерации, в которые поступают китайские студенты, и это тоже наш повод для гордости».

Валентина Морозова рассказала, что в 2024 году празднуется 36-летие со дня установления побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Шанхаем. Более того, Шанхай — это первый китайский город-побратим у Санкт-Петербурга. 2024–2025 годы объявлены указом президента Российской Федерации перекрёстными годами культуры России и Китая. Кроме того, в 2024 году Китайская Народная Республика празднует 75 лет с момента её основания, а Советский Союз был первым государством, который признал Китайскую Народную Республику — соответственно, в этом году празднуется 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

С российской стороны проект представляла кафедра китайской филологии института востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена, с китайской — отдел по сотрудничеству с русскоязычными странами Управления международного обмена и сотрудничества Восточно-китайского педагогического университета. В мероприятии также приняли участие представители Общества российско-китайской дружбы, Ассоциации развития синологии, студенты института востоковедения и института русского языка как иностранного языка Герценовского университета, представители блогосферы и бизнеса.

Проект «Клуб межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург» является важной инициативой в рамках перекрёстных годов культур России и Китая 2024–2025. Деятельность Клуба направлена на развитие и углубление культурных и академических связей между двумя странами.

В текущем учебном году в рамках проекта пройдёт ряд мероприятий, которые объединят академические, культурные, медиасообщества России и Китая, что позволит заложить основу для дальнейшего сотрудничества. В программе примут участие представители ведущих университетов России и Китая, а также представители бизнеса, блогосферы и студенческих организаций. Круглый стол стал платформой для обсуждения актуальных вызовов и возможностей взаимодействия в контексте современных глобальных процессов. Финансовую поддержку проекта оказывает Фонд «Русский мир».

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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