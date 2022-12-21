СМИ обнаружили порнорекламу под доменами районных администраций Петербурга

Смольный попал в скандал с контентом интимного характера, который размещался на правительственных сайтах. В дополнение СМИ обнаружили порнорекламу под доменами районных администраций Санкт-Петербурга.

Активисты не прекратили поиски запрещенного контента, который до этого был обнаружен на сайтах школ и детских садов. Оказалось, реклама сексуальных услуг размещена и под доменами администраций Калининского, Фрунзенского и Кировского районов.

«Например, мы погуглили и обнаружили, что в поисковике Google индексируется ряд занимательных статей и сайтов, которые объединяет доменное имя gov.spb.ru», — сообщает Telegram-канал «Невский дозор».

У многих не укладывается в голове, как Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым мог допустить, чтобы на важных сайтах появился запрещенный контент. Журналисты призывают привлечь градоначальника к ответственности.