Новые правила Telegram не привели к масштабным изменениям

Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что после получения надлежащим образом оформленного юридического запроса через соответствующие линии связи, команда мессенджера всегда раскрывала IP-адреса или телефонные номера опасных преступников.

На прошлой неделе была оптимизирована и унифицирована политика конфиденциальности Telegram в разных странах. При этом основные принципы не изменились.

«Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — до тех пор, пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности», — уточнил Дуров.



Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин уверен, что следующим шагом должно стать полное удаление из мессенджера, а не только из поисковой выдачи, всего противоправного контента.

«Больше половины россиян старше 18 лет ежедневно заходят в Telegram, а среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 79%. Наши граждане доверяют этой площадке, поэтому важно, чтобы распространяемый там контент был безопасным. При этом сами пользователи должны иметь быстрый и доступный инструмент для того, чтобы пожаловаться на нарушения и сразу получить обратную связь», — подчеркнул Немкин.