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Питерец.ру » Общество » Новые правила Telegram не привели к масштабным изменениям

Новые правила Telegram не привели к масштабным изменениям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Объявленные недавно нововведения в политику конфиденциальности Telegram не являются масштабными.

Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что после получения надлежащим образом оформленного юридического запроса через соответствующие линии связи, команда мессенджера всегда раскрывала IP-адреса или телефонные номера опасных преступников.
На прошлой неделе была оптимизирована и унифицирована политика конфиденциальности Telegram в разных странах. При этом основные принципы не изменились.

«Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — до тех пор, пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности», — уточнил Дуров.


Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин уверен, что следующим шагом должно стать полное удаление из мессенджера, а не только из поисковой выдачи, всего противоправного контента.

«Больше половины россиян старше 18 лет ежедневно заходят в Telegram, а среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 79%. Наши граждане доверяют этой площадке, поэтому важно, чтобы распространяемый там контент был безопасным. При этом сами пользователи должны иметь быстрый и доступный инструмент для того, чтобы пожаловаться на нарушения и сразу получить обратную связь», — подчеркнул Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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