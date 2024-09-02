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Питерец.ру » Общество » Губернатор Петербурга в День российской гвардии почтил память воинов-десантников в Парке Боевого братства

Губернатор Петербурга в День российской гвардии почтил память воинов-десантников в Парке Боевого братства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов в День российской гвардии возложил цветы к памятникам воинов-десантников в благоустроенном Парке Боевого братства

Губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня, в День российской гвардии, возложил цветы к памятнику «Воинам шестой роты» и бюстам воинов-десантников 6-й роты 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. Церемония прошла в Парке Боевого братства на пересечении улиц Бадаева и Джона Рида в Невском районе. Глава города почтил память десантников и подвел промежуточные итоги работ по благоустройству, которые проводятся в парке.

«Парк хранит память о подвиге десантников-гвардейцев из героической 6-й роты, воинов-афганцев. Это также востребованное место для отдыха у жителей динамично развивающегося Невского района, где идет активное жилищное строительство. Здесь уже многое сделано в плане благоустройства, к ноябрю полностью завершим все работы», - отметил Александр Беглов.

Парк на месте некогда заболоченного зеленого массива был торжественно открыт 19 ноября 2011 года. В 2014 году здесь установили памятный знак, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана, в 2015 году - памятник в честь подвига 6-й роты 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. В 2017 году постановлением Правительства Петербурга парку присвоено официальное название – Парк Боевого Братства. Четыре года назад в парке открыли мемориал с бюстами четырех петербуржцев-воинов 6-й роты – Сергея Жукова, Константина Тимошинина, Дмитрия Щемлева и Игоря Хворостухина.

В прошлом году в парке стартовали масштабные работы по благоустройству. За это время обновлено более 2000 квадратных метров дорожек и 1200 квадратных метров газонов. Устроена дренажная система с присоединением к системам «Водоканала Санкт‑Петербурга». Высажено более 200 деревьев и более 5000 кустарников, 14 тысяч многолетних растений. До конца года в парке посадят еще 60 деревьев и 200 кустарников.

В парке организованы функциональные зоны, обустроены прогулочные маршруты, размещены детские игровые площадки и зоны тихого отдыха с навесами и шахматными столами. Установлены малые архитектурные формы, в том числе скамьи, кресла, урны. Сцена с амфитеатром позволяет проводить общественные мероприятия. Новые элементы благоустройства отвечают требованиям доступности для маломобильных групп жителей.

Источник: Администрация Петербурга
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