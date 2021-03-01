В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье

Сегодня в Невском районе Петербурга в парке Боевого братства состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику героям Второй чеченской войны, бойцам 6-й роты Псковской дивизии ВДВ.
В церемонии приняли участие депутаты Законодательного Собрания, ветераны ВДВ, родственники десантников, курсанты и юнармейцы.
Вместе с родителями гвардии младшего сержанта Игоря Хворостухина глава города возложил цветы к памятнику 6-й роте и бюстам десантников-петербуржцев.
В честь подвига десантников торжественным маршем прошла рота почетного караула Западного военного округа. Память героев почтили минутой молчания.
В школах города, где учились погибшие десантники, установлены памятные доски. В парке Боевого братства 1 августа 2020 года были открыты бюсты воинов-десантников Сергея Жукова, Константина Тимошинина, Дмитрия Щемлева, Игоря Хворостухина и Вадима Чугунова.