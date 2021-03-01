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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье

В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
gov.spb.ru
В парке Боевого братства возложили венки в память о подвиге 6-й роты

Сегодня в Невском районе Петербурга в парке Боевого братства состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику героям Второй чеченской войны, бойцам 6-й роты Псковской дивизии ВДВ.

«21 год назад десантники шестой роты приняли неравный бой. 84 человека погибли, пятеро из них – петербуржцы. Наши бойцы до конца исполнили воинский долг, ценой своей жизни не пропустили врага», - сказал губернатор Александр Беглов на памятном митинге, который прошёл сегодня в парке Боевого братства в честь подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В церемонии приняли участие депутаты Законодательного Собрания, ветераны ВДВ, родственники десантников, курсанты и юнармейцы.

Вместе с родителями гвардии младшего сержанта Игоря Хворостухина глава города возложил цветы к памятнику 6-й роте и бюстам десантников-петербуржцев.

«Низкий поклон матерям за то, что воспитали таких замечательных сыновей. Они достойны памяти своих дедов. Молодёжь сегодня гордится этими ребятами, город чтит их память» – сказал Александр Беглов.

В честь подвига десантников торжественным маршем прошла рота почетного караула Западного военного округа. Память героев почтили минутой молчания.

В школах города, где учились погибшие десантники, установлены памятные доски. В парке Боевого братства 1 августа 2020 года были открыты бюсты воинов-десантников Сергея Жукова, Константина Тимошинина, Дмитрия Щемлева, Игоря Хворостухина и Вадима Чугунова.


Источник: Архивный комитет Петербурга
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