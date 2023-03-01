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В Парке Боевого Братства к памятнику десантникам Псковской дивизии ВДВ возложили цветы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
К памятнику десантникам Псковской дивизии ВДВ возложили цветы

В Парке Боевого Братства прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику, посвященному подвигу 6-й роты 76 Псковской дивизии ВДВ. В ней приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Законодательного Собрания Игорь Высоцкий, представители общественных организаций, курсанты военных учебных заведений. Память героев почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула ЗВО.

Напомним, в ночь на 1 марта 2000 года в ходе проведения контртеррористической операции в Чеченской республике воины 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной (Псковской) дивизии приняли неравный бой в Аргунском ущелье. Несмотря на многократное численное превосходство противника, военнослужащие не позволили крупной группировке боевиков выйти на оперативный простор. Из 90 бойцов гвардейской роты, среди которых были жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, погибли 84 десантника.

Источник: ЗАКС
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