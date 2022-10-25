Бюджетно-финансовый комитет поддержал законопроект о бюджете города на ближайшие три года

Бюджетно-финансовый комитет рекомендовал Собранию принять в первом чтении законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2023-й и последующие два года. Запланировано, что уже в будущем году доходы городской казны составят 1,057 трлн рублей. Расходная часть – 1,170 трлн рублей. Более четверти этих средств предлагается выделить на развитие города. Наибольшие ассигнования будут направлены на укрепление сферы транспорта и дорожного хозяйства – более 23% от всех расходов, образования – свыше 20%, здравоохранения – 13,8%, а также социальную поддержку петербуржцев – 10,5%. Дефицит бюджета предлагается установить на уровне в 112,9 млрд рублей.
Ранее Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский отметил, что законопроект о бюджете был глубоко проработан еще на предварительном этапе. На «нулевые чтения» бюджета в этом году ушло почти в два раза больше времени, чем планировалось.
В первом чтении законопроект Собрание готовится рассмотреть уже на ближайшем пленарном заседании – 26 октября. Второе чтение запланировано на 16 ноября. И окончательно документ должен быть утвержден 23 ноября 2022 года.