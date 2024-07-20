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Питерец.ру » Общество » На берегу Финского залива открыт новый экомаршрут «Бугаиная тропа»

На берегу Финского залива открыт новый экомаршрут «Бугаиная тропа»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Новый виток экологического туризма в Петербурге. Город с богатой историей и архитектурой, не перестает удивлять

Сегодня, 20 октября, губернатор Александр Беглов открыл шестой по счету экомаршрут в городе – "Бугаиную тропу", расположенную в природном заказнике "Северное побережье Невской губы".

Это событие стало очередным шагом в реализации концепции "зеленого Петербурга", направленной на сохранение и популяризацию природных богатств города.

"Бугаиная тропа", протяженностью около двух километров, пролегает к востоку от поселка Лисий Нос. Она начинается от Полянской дороги, попасть на которую можно с Приморского шоссе.

Важно отметить, что половина маршрута проходит по деревянным настилам. Это не просто красиво, но и крайне важно для сохранения экосистемы. Такие конструкции направляют потоки посетителей, препятствуя неконтролируемому воздействию на хрупкую природу, и, таким образом, сохраняют места обитания животных и растений.

Особое внимание при строительстве тропы уделили организации обзорных площадок, с которых можно наблюдать за жизнью пернатых обитателей заказника. Здесь можно увидеть более 183 видов птиц.

"Бугаиная тропа" получила свое имя в честь живущей в заказнике большой выпи, голос которой напоминает рёв быка. В прежние времена взрослых быков называли бугаями.

Важная деталь: в присутствии губернатора несколько птиц, прошедших реабилитацию, были возвращены в свободную природу. Это яркий пример того, как человек может помочь восстановить поврежденные экосистемы. И, конечно же, нельзя не упомянуть о главной достопримечательности "Бугаиной тропы" – старейшем в заказнике черешчатом дубе, ровеснике Петра Великого. Его возраст, по разным оценкам, составляет от 340 до 460 лет. В 2021 году этот дуб-долгожитель получил статус "памятника живой природы".

Но "Бугаиная тропа" - это не просто прогулка по лесу. Это возможность узнать больше о жизни природного заказника, о богатстве его флоры и фауны. На маршруте установлены информационные щиты, рассказывающие о растениях, птицах и животных, которые здесь обитают. Особо хочется отметить роль экологических волонтеров, которые помогают заказнику в борьбе с морщинистым шиповником. Этот инвазивный вид растений может нанести серьезный ущерб местной флоре. Именно благодаря их усилиям, заказник может сохранить свою уникальную экосистему.

"Бугаиная тропа" – это не просто новая туристическая тропа, это символ того, как человек может жить в гармонии с природой. Это место, где можно отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, насладиться красотой леса, и узнать много нового о жизни природного заказника.

Источник: Администрация Петербурга
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