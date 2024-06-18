В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию рассмотрели вопросы применения мер административной ответственности в отношении хозяев домашних животных, чьи питомцы нанесли ущерб здоровью, либо имуществу других граждан. В заседании приняли участие представители Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, городской прокуратуры, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, эксперты.

По данным управления Роспотребнадзора, в 2023 году в медицинские учреждения Петербурга обратилось 5245 человек, пострадавших от нападений собак. Более тысячи из них – дети. Летом прошлого года в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены изменения – введена норма (статья 8.52 КоАП РФ), предусматривающая административную ответственность за нападение собак на людей. Однако на практике эта норма не работает – документы пересылают из одного ведомства в другое: из полиции в администрацию, назад в полицию и обратно в район, рассказал депутат Андрей Рябоконь.

– По нашим данным, за весь период с прошлого года только 33 материала были переданы в Управление ветеринарии, из которых всего по трём материалам возбуждены дела об административной ответственности. Из-за сложной процедуры – пока документы переходят от одних к другим – пропускаются сроки привлечения виновных к ответственности. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях при нападении собак возложено на органы исполнительной власти, у которых нет технических и правовых возможностей оперативно отреагировать на эти факты. Чтобы норма заработала, необходимо наладить эффективное взаимодействие между всеми ведомствами, – отметил Андрей Рябоконь.

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Светлана Товстолес обозначила проблемы, с которыми сталкивается ведомство при рассмотрении случаев нападения собак.

– Первая сложность – короткие сроки давности привлечения к административной ответственности – это 60 календарных дней. Предлагаем Законодательному Собранию инициировать проект федерального закона об увеличении этого срока до одного года. Второе – это доказательная база: чтобы начать административное производство, должно быть постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и заключение о степени тяжести причинённого ущерба, – сказала Светлана Товстолес.

Подполковник полиции Константин Козырев поддержал инициативу о продлении сроков давности дела и предложил провести с Управлением ветеринарии рабочую встречу.

– В продлении сроков давности привлечения к административной ответственности есть рациональное звено. При рассмотрении таких дел нередко требуется экспертиза по факту телесных повреждений, либо причинённого ущерба. Такие процедуры могут проводиться более двух месяцев, сроки проходят, и, соответственно, идёт отказ в возбуждении дела. Необходимо провести с Управлением ветеринарии рабочую встречу, обменяться предложениями, – добавил он.

Выслушав доклады приглашённых экспертов и представителей профильных ведомств, комиссия приняла решение обратиться к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину. Депутаты просят руководителя петербургского главка организовать надлежащее взаимодействие районных подразделений полиции с Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга. Речь идёт о направлении материалов книги учёта сообщений о происшествиях (КУСП) по факту нападений собак на граждан и их имущество. Прокурору города Виктору Мельнику также направлено обращение с просьбой взять на контроль правоприменение статьи 8.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.