ента новостей

09:59
Закрытие остановок на проспекте Просвещения
09:52
В Петербурге наградили участников движения «Волонтёры Победы»
09:50
В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности
09:39
Мусоровозам разрешат шуметь
09:32
Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств
09:13
Расходы на медицину возросли
01:47
Травма Мбаппе не помешала сборной Франции одолеть Австрию в 1-м туре группы D на Евро – 2024
01:21
Евро – 2024: Бельгия не забила и проиграла Словакии, румыны одержали крупную победу
16:50
Евро – 2024: Англия скромно победила Сербию, единственный мяч забил Джуд Беллингем
15:01
Места работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июня
14:44
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
12:39
В Ленобласти между Осьмино и деревней Большой Сабск отремонтируют дорогу
12:27
В Коммунаре задержали подозреваемого в разбое
12:10
В Ленобласти конфликт мигрантов на производстве закончился поножовщиной
12:03
На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика
11:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Измайловского проспекта
11:00
На реке Вуоксе перевернулось надувное судно. Один человек утонул
10:32
В результате столкновения поездов на востоке Индии погибли по меньшей мере восемь человек
09:54
Можно ли договориться с Украиной?
09:39
В Ленобласти столкнулись большегруз и «Лада». Одна пассажирка погибла, двое госпитализированы
09:29
В Московском районе юноша застрелился из карабина отца
09:08
Появятся рейсы во Владивосток
21:27
«Даллас» разгромил «Бостон» с разницей в 38 очков, но пока победа «Селтикс» в финале НБА сомнений не вызывает
21:11
Евро – 2024: Нидерланды вырвали победу у Польши, а Словения сумела сравнять счёт в матче с Данией
20:52
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» 8:1 в четвёртой игре финала плей-офф НХЛ, но клуб Сергея Бобровского ведёт в серии 3–1
19:43
В центре Петербурга мужчина на «Ауди» влетел в книжный машазин
13:04
В Ленобласти поймали вора-рецидивиста, обокравшего пенсионера
12:57
В Приморском районе в ДТП погибли трое человек
00:49
Евро – 2024: Италия пропустила уже на 1-й минуте, но обыграла Албанию, Испания разгромила Хорватию со счётом 3:0
20:08
Евро – 2024 начался с разгрома Шотландии немцами, а Швейцария победила Венгрию 3:1
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности

В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Депутаты рассмотрели вопросы привлечения к административной ответственности хозяев агрессивных собак

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию рассмотрели вопросы применения мер административной ответственности в отношении хозяев домашних животных, чьи питомцы нанесли ущерб здоровью, либо имуществу других граждан. В заседании приняли участие представители Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, городской прокуратуры, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, эксперты.

По данным управления Роспотребнадзора, в 2023 году в медицинские учреждения Петербурга обратилось 5245 человек, пострадавших от нападений собак. Более тысячи из них – дети. Летом прошлого года в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены изменения – введена норма (статья 8.52 КоАП РФ), предусматривающая административную ответственность за нападение собак на людей. Однако на практике эта норма не работает – документы пересылают из одного ведомства в другое: из полиции в администрацию, назад в полицию и обратно в район, рассказал депутат Андрей Рябоконь.

– По нашим данным, за весь период с прошлого года только 33 материала были переданы в Управление ветеринарии, из которых всего по трём материалам возбуждены дела об административной ответственности. Из-за сложной процедуры – пока документы переходят от одних к другим – пропускаются сроки привлечения виновных к ответственности. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях при нападении собак возложено на органы исполнительной власти, у которых нет технических и правовых возможностей оперативно отреагировать на эти факты. Чтобы норма заработала, необходимо наладить эффективное взаимодействие между всеми ведомствами, – отметил Андрей Рябоконь.

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Светлана Товстолес обозначила проблемы, с которыми сталкивается ведомство при рассмотрении случаев нападения собак.

– Первая сложность – короткие сроки давности привлечения к административной ответственности – это 60 календарных дней. Предлагаем Законодательному Собранию инициировать проект федерального закона об увеличении этого срока до одного года. Второе – это доказательная база: чтобы начать административное производство, должно быть постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и заключение о степени тяжести причинённого ущерба, – сказала Светлана Товстолес.

Подполковник полиции Константин Козырев поддержал инициативу о продлении сроков давности дела и предложил провести с Управлением ветеринарии рабочую встречу.

– В продлении сроков давности привлечения к административной ответственности есть рациональное звено. При рассмотрении таких дел нередко требуется экспертиза по факту телесных повреждений, либо причинённого ущерба. Такие процедуры могут проводиться более двух месяцев, сроки проходят, и, соответственно, идёт отказ в возбуждении дела. Необходимо провести с Управлением ветеринарии рабочую встречу, обменяться предложениями, – добавил он.

Выслушав доклады приглашённых экспертов и представителей профильных ведомств, комиссия приняла решение обратиться к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину. Депутаты просят руководителя петербургского главка организовать надлежащее взаимодействие районных подразделений полиции с Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга. Речь идёт о направлении материалов книги учёта сообщений о происшествиях (КУСП) по факту нападений собак на граждан и их имущество. Прокурору города Виктору Мельнику также направлено обращение с просьбой взять на контроль правоприменение статьи 8.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-02-2023, 18:55
Комиссия поддержала инициативу о введении административной ответственности за ненадлежащий выгул собак
8-12-2022, 13:05
В Петербурге откроют новые площадки для дрессировки и выгула собак
25-11-2022, 12:19
Ответственность за выгул опасных собак: инициативу петербургских депутатов поддержали на федеральном уровне
14-12-2020, 11:22
В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек
24-01-2015, 07:47
На отлов собак власти выделили 27 миллионов
18-11-2022, 17:19
Депутаты готовят правила содержания домашних животных

Происшествия на дорогах

0
167
Вчера, 14:44
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
0
128
Вчера, 12:03
На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика
0
148
Вчера, 09:39
В Ленобласти столкнулись большегруз и «Лада». Одна пассажирка погибла, двое госпитализированы
0
162
16-06-2024, 19:43
В центре Петербурга мужчина на «Ауди» влетел в книжный машазин
Наверх