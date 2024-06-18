В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию рассмотрели вопросы применения мер административной ответственности в отношении хозяев домашних животных, чьи питомцы нанесли ущерб здоровью, либо имуществу других граждан. В заседании приняли участие представители Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, городской прокуратуры, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, эксперты.
По данным управления Роспотребнадзора, в 2023 году в медицинские учреждения Петербурга обратилось 5245 человек, пострадавших от нападений собак. Более тысячи из них – дети. Летом прошлого года в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены изменения – введена норма (статья 8.52 КоАП РФ), предусматривающая административную ответственность за нападение собак на людей. Однако на практике эта норма не работает – документы пересылают из одного ведомства в другое: из полиции в администрацию, назад в полицию и обратно в район, рассказал депутат Андрей Рябоконь.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Светлана Товстолес обозначила проблемы, с которыми сталкивается ведомство при рассмотрении случаев нападения собак.
Подполковник полиции Константин Козырев поддержал инициативу о продлении сроков давности дела и предложил провести с Управлением ветеринарии рабочую встречу.
Выслушав доклады приглашённых экспертов и представителей профильных ведомств, комиссия приняла решение обратиться к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину. Депутаты просят руководителя петербургского главка организовать надлежащее взаимодействие районных подразделений полиции с Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга. Речь идёт о направлении материалов книги учёта сообщений о происшествиях (КУСП) по факту нападений собак на граждан и их имущество. Прокурору города Виктору Мельнику также направлено обращение с просьбой взять на контроль правоприменение статьи 8.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.