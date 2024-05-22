Почётными гражданами Петербурга стали сразу три человека

Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга». В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощёкин.

– Процедура присвоения звания «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» – всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году – выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим. Поздравляю их от всего сердца, – отметил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Эдуард Карпович Айламазян родился 2 января 1940 года. В течение 32 лет руководит кафедрой акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. За это время в учебный процесс были внедрены новаторские учебные программы. Также преподаёт на кафедре акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ, основанной им в 1998 году. Одним из значимых результатов деятельности Эдуарда Карповича является улучшение демографической ситуации в Санкт-Петербурге и на территории РФ. Разработанные методики, полученные по результатам фундаментальных научных исследований, позволили спасти немалое количество новорождённых и их матерей. Эдуарду Карповичу присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», он избран действительным членом (академиком) Российской академии медицинских наук, действительным членом Российской академии наук. Лауреат премии Правительства РФ, премии имени И. П. Павлова в области биологии и медицины Правительства СПб и Санкт-Петербургского научного центра РАН. Награждён высшими государственными знаками отличия – «Орденом Дружбы», «Орденом Почёта», знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Давид Семёнович Голощекин родился 10 июня 1944 года. Один из самых авторитетных и популярных джазовых музыкантов, мультиинструменталист, композитор, народный артист Российской Федерации, находящийся на сцене без малого 50 лет и получивший всемирное признание. С 1968 года Давид Семёнович – руководитель ансамбля джазовой музыки, с которым объездил практически весь мир. В 1989 году основал первую в стране Санкт-Петербургскую Государственную филармонию джазовой музыки, бессменным художественным руководителем которой является и сейчас. Автор «Петербургской сюиты», посвящённой 300-летию Санкт-Петербурга, музыки к 5 кинофильмам и ряду театральных спектаклей. Организатор серии лекций и концертов об истории джаза, художественный директор известных во всём мире международных фестивалей, автор передач о джазе на телевидении. Награждён орденом Почёта и Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Дмитрий Анатольевич Гранов родился 20 ноября 1961 года. Большую часть научной деятельности посвятил изучению и внедрению новых технологий в гепатопанкреатобилиарную хирургию, онкологию, трансплантологию. Особые достижения Дмитрия Анатольевича лежат в области развития трансплантологии печени. Большое внимание уделяет педагогической деятельности и подготовке научных кадров, возглавляет кафедру радиологии и хирургических технологий факультета последипломного образования в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Ведёт активную научно-организационную работу, являясь членом Учёных и Диссертационных советов ряда ведущих медицинских и научных учреждения Санкт-Петербурга и Москвы и автором более 600 научных работ. Дмитрий Анатольевич дважды лауреат премии Правительства РФ, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, имеет ряд других наград.

Звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачёв. Всего же до сегодняшнего дня звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» было присвоено 51 человеку. В 2006 году Почётным гражданином города стал Президент России Владимир Путин.

В 2022 году был изменён порядок избрания почётных граждан Санкт-Петербурга. Раньше количество людей, которым присваивалось звание, ограничивалось двумя в год. Теперь депутаты могут избирать 10 человек за парламентский созыв. Таким образом, действующий созыв сможет присвоить звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» ещё пятерым жителям города.