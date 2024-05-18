Десять именных лип в память о героях СВО высадили на набережной Невы

В день общегородского субботника в Петербурге состоялась торжественная высадки именных деревьев в память о погибших героях специальной военной операции. Она состоялась по инициативе депутата фракции «Единой России» в Госдуме Михаила Романова в сквере Стеклянного городка, на набережной Невы.

Морпехи, десантники, снайперы, артиллеристы, добровольцы и кадровые офицеры, петербуржцы и выпускники военных вузов Северной столицы, они грудью заслонили Россию, не пощадили своих жизней за Родину. Вместе с памятью, которая живёт в сердцах близких и друзей, теперь в честь этих парней будут жить липы, напоминая всем о подвигах героев нашего времени.

«Россия всегда была великой державой, в сложный исторический период наш народ всегда объединялся и давал отпор врагу. Сегодня наши ребята сражаются с нацистами вдоль наших границ, уничтожая их. Нам нужна сильная, великая Россия. Так было, так есть и так будет!» – сказал на торжественном митинге Михаил Романов.

Благотворительный фонд «Возрождение» при поддержке правительства города с 2016 года проводит высадку памятных деревьев в честь павших защитников Отечества. Возле Пискаревского мемориала участниками ежегодных акций высажен Сквер Памяти, где каждое дерево хранит свою героическую историю. Теперь именные деревья появились и в Невском районе, у самой Невы, при пересечении проспекта Обуховской обороны с улицей Профессора Качалова. Растущие здесь тополя, ясени, вязы, клёны, черемуха приняли их в свою семью.

Вера Андреевна Янкина, мама геройски погибшего в декабре 2023 года в бою за Артемовск выпускника СПбГУ, учителя истории Ивана Янкина, рассказала, что сын с 2014 года активно сотрудничал с Донбассом, помогал детям, а с начала СВО ушёл на передовую добровольцем.

«Его прадеды и деды все воевали, все Янкины и все Кряжевы. И перед тем, как уйти на фронт, он внимательно прочитал письма моего папы, который в 20 лет ушёл на фронт после выпускного вечера, с Украины. Там написано, что, если мы сейчас не справимся с украинским национализмом, это вынырнет через много лет. И вот Иван прочитал эти слова, принял на себя и ушёл. Потому что он видел ситуацию: если сейчас не остановить, то накатится не только на Луганск, а и сюда, в европейскую часть России. У него как историка были жёсткие прогнозы на ситуацию», – рассказала мама героя.

«Нам очень приятно, что нас помнят, что нас пригласили, а главное – очень хорошо, что в нашем районе будет такое место, думаю, для всех здесь присутствующих это очень важно», – сказала от лица родственников погибших бойцов ИринаГлебашова, мама кавалера ордена Мужества, рядового Алексея Вершинского, геройски погибшего на территории ДНР в июле 2023 года.

На торжественном митинге высказали слова поддержки родным и близким, а также напутствовали молодежь Герой России Валерий Чухванцев, депутат фракции «Единой России» в Заксобрании города Антон Рудаков, президент Фонда «Возрождение» Вячеслав Громов, участник СВО, руководитель мотоклуба «Ночные волки» в Петербурге Назар Долицкий и другие участники акции.

В памятном мероприятии приняли участие офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, представители администрации Невского района, кадеты 340-й и учащиеся 167-й школ Петербурга, молодежь города.

На митинге прозвучало, что вместе с болью от потерь «есть и глубокое понимание нашей правды», и город-победитель, потерявших своих сыновей, вместе со всей страной обязательно победит и сохранит память о героях.