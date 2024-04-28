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Питерец.ру » Общество » В Петербурге в честь героев посадили 32 именные липы

В Петербурге в честь героев посадили 32 именные липы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Гвардейцы не сдаются и не отступают, а память об их подвигах живет вечно: в Петербурге в честь героев посадили 32 именные липы

В Петербурге, рядом со святым местом Пискаревского мемориального кладбища, 27 апреля состоялась ежегодная акция памяти – посадка именных деревьев в честь погибших морских пехотинцев и десантников. 32 липы в честь героев, отдавших жизни за Россию, до конца выполнивших свой долг и боевые задачи в ходе специальной военной операции. Матери, отцы, вдовы, дети героев съехались в Петербург из Владивостока, Магадана, Благовещенска, Ставрополя, Краснодара, Архангельской и Ленинградской областей, пять лип были посажены в честь погибших героев-петербуржцев.

Акция памяти проходит с 2016 года по инициативе Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение», региональной общественной организации морских пехотинцев, при поддержке губернатора, правительства города и региональной общественной приёмной «Единой России».

«Ежегодно в акции принимают участие подрастающее поколение, молодежь, кадеты, и нам важно, чтобы наши ребята учились на подвигах тех защитников Отечества, которые отдали жизнь за други своя. Сегодня мы чтим тех ребят, которые, услышав призыв нашего Президента, пошли вперёд, с мобилизованными и добровольцами. Они с честью и доблестью исполнили свой воинский долг», – сказал на торжественно-траурном митинге депутат фракции «Единой России» в Госдуме Михаил Романов.

Он отметил, что Президентом и губернатором Петербурга многое делается для поддержки семей участников СВО. «Без всякого сомнения, Победа будет за нами!» – заключил единоросс.

В митинге также участвовали воспитанники образовательных учреждений Северной столицы – кадеты, нахимовцы, суворовцы. Слова поддержки родным и близким погибших героев адресовали вице-губернатор города Евгений Разумишкин, заместитель председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Исай Кузинец, другие почетные гости, а также сами матери погибших бойцов.

«Так уж наша история поставлена: всем от нас что-то надо, кому-то земли, кому-то денег, кому-то на колени нас поставить, но не получается у них, потому что у нас есть самое главное богатство, не нефть, не золото, не алмазы – у нас есть люди, те, порядочные, честные люди, которые идут в бой, в атаку и знают за что они идут, за нашу Родину», – подчеркнул Герой России Валерий Чухванцев

Вместе с родными и близкими павших морпехов и десантников почетные гости посадили в сквере молодые липы.

«Мероприятие для меня очень значимо, потому что очень важно, чтобы была память о наших сыновьях, чтобы на земле было место, куда могли бы прийти будущие поколения, дети, родственники и почтить память наших детей. Одно из таких памятных мероприятий – как раз высадка памятного дерева. И для меня очень важно, что это высадка в Санкт-Петербурге: Женя мечтал побывать в Санкт-Петербурге и вот так случилось», – рассказала Лилия Евгеньевна Петрова – мама погибшего у острова Змеиный 8 мая 2022 года лейтенанта вертолётной эскадрильи 487 отдельного вертолётного полка г. Буденновска Евгения Петрова.

Белгородцы Наталья Юрьевна и Олег Иванович Вернигора посадили липу в честь своего сына Антона. Выпускник Московского общевойскового командного училища Антон Вернигора по распределению попал в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивостоке, в составе которой участвовал в СВО. Он погиб под Павловкой (ДНР) 6 ноября 2022 года и посмертно представлен к ордену Мужества. «Сын был настоящим мужиком и настоящим офицером», – сказал о нём отец.

В Сквер Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Амурской уже около 350 деревьев. С сегодняшнего дня здесь растут деревья в честь гвардии матроса 155-й бригады, магаданца Ивана Шамина, младшего сержанта 61-й Киркенесской бригады морпехов, уроженца Архангельской области Евгения Хромцова, старшего лейтенанта, командира гранатометного взвода этой же бригады, амурчанина Андрея Лимонова и других Героев.

Это живая память и слава ребят, которые не пощадили себя ради Родины.

Источник: Единая Россия
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