В Петербурге в честь героев посадили 32 именные липы

В Петербурге, рядом со святым местом Пискаревского мемориального кладбища, 27 апреля состоялась ежегодная акция памяти – посадка именных деревьев в честь погибших морских пехотинцев и десантников. 32 липы в честь героев, отдавших жизни за Россию, до конца выполнивших свой долг и боевые задачи в ходе специальной военной операции. Матери, отцы, вдовы, дети героев съехались в Петербург из Владивостока, Магадана, Благовещенска, Ставрополя, Краснодара, Архангельской и Ленинградской областей, пять лип были посажены в честь погибших героев-петербуржцев.
Акция памяти проходит с 2016 года по инициативе Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение», региональной общественной организации морских пехотинцев, при поддержке губернатора, правительства города и региональной общественной приёмной «Единой России».
Он отметил, что Президентом и губернатором Петербурга многое делается для поддержки семей участников СВО. «Без всякого сомнения, Победа будет за нами!» – заключил единоросс.
В митинге также участвовали воспитанники образовательных учреждений Северной столицы – кадеты, нахимовцы, суворовцы. Слова поддержки родным и близким погибших героев адресовали вице-губернатор города Евгений Разумишкин, заместитель председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Исай Кузинец, другие почетные гости, а также сами матери погибших бойцов.
Вместе с родными и близкими павших морпехов и десантников почетные гости посадили в сквере молодые липы.
Белгородцы Наталья Юрьевна и Олег Иванович Вернигора посадили липу в честь своего сына Антона. Выпускник Московского общевойскового командного училища Антон Вернигора по распределению попал в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивостоке, в составе которой участвовал в СВО. Он погиб под Павловкой (ДНР) 6 ноября 2022 года и посмертно представлен к ордену Мужества. «Сын был настоящим мужиком и настоящим офицером», – сказал о нём отец.
В Сквер Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Амурской уже около 350 деревьев. С сегодняшнего дня здесь растут деревья в честь гвардии матроса 155-й бригады, магаданца Ивана Шамина, младшего сержанта 61-й Киркенесской бригады морпехов, уроженца Архангельской области Евгения Хромцова, старшего лейтенанта, командира гранатометного взвода этой же бригады, амурчанина Андрея Лимонова и других Героев.
Это живая память и слава ребят, которые не пощадили себя ради Родины.