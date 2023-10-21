В сквере Памяти у Пискаревского мемориала прошла торжественно-памятная акция

В сквере Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Амурской в день общегородского субботника прошли торжественно-траурные мероприятия в честь погибших защитников Отечества – участников специальной военной операции. Ставшую традиционной осеннюю акцию памяти организовали фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» и региональная общественная организация морских пехотинцев Санкт-Петербурга. Вместе с семьями участников СВО, курсантами военных училищ и ветеранами Вооруженных Сил в акции приняли участие единороссы и волонтеры региональной общественной приемной «Единой России»».

Состоялся торжественно-траурный митинг с минутой молчания и высадка именных деревьев в честь погибших воинов. Это молодые мелколиственные липы, привезенные в Северную столицу из питомника Липецкой области. В сквере Памяти уже более 300 именных деревьев, среди них более двадцати – Героям России, удостоенным высокого звания посмертно.

В этот день именными липами почтили память шестерых петербуржцев и ещё пятерых иногородних героев, которых вспоминали вместе с родными, приехавшими из Калининграда, Магнитогорска и Мурманской области.

«Ребята сегодня исполняют свой воинский долг, уничтожают нацизм вдоль наших границ, освобождая наши новые регионы, которые год назад приняли решение вернуться в состав России. Они отдают жизни за нашу территориальную целостность, за русский мир, за наше будущее. И сегодня наш долг – поклониться им», – сказал, выступая на траурном митинге, депутат Госдумы, единоросс Михаил Романов.

Он отметил, что приближается 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и особенно важно, чтобы современная молодежь знала эти страницы истории. «Ребята, которые сегодня принимают участие в акции, юнармейцы, нахимовцы, кадеты, должны знать имена современных героев, которые сегодня, как и их деды, защищают нашу Родину. Наш долг – чтобы наши дети знали, что такое блокада, что такое победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, потому что наша великая новая победа тоже не за горами!» – сказал единоросс.

Вместе с Героем России, председателем городского Совета Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, генерал-майором Геннадием Фоменко парламентарий посадил липу в честь погибшего в июне 2023 года под Харьковом командира мотострелкового взвода, старшего лейтенанта Андрея Фоменко.

Рядом посадили липу в честь наводчика-разведчика, сержанта Алексея Непеина. Он пошел на фронт добровольцем и погиб в боях под Работино на Запорожье 3 октября, всего два дня назад супруга и две дочери похоронили его в Петербурге. «Он был старшим тренером по кикбоксингу, занимался спортом, а потом встал и пошёл, так решил, а мы, конечно, поддержали его, потому что мы знали, что он может, что это очень сильный человек, и он ни на минуту не пожалел, что он туда поехал. Ребята, с которыми он там находился, они все на связи, говорят: «Это наш батя, достойнейший из достойных»! У нас очень дружная и большая семья, это и спасает, по-другому было бы невозможно», – рассказала супруга героя Елена.

В прощальном строю – липы в честь героических морских пехотинцев Степана Крюкова, Данилы Никифорова, Евгения Рафикова, Николая Елина, Дмитрия Чешина, Андрея Шаркова, Артема Говорухина, Сергея Кенса и командира группы спецназа ГРУ Андрея Лапина.

«Акция традиционная, она печальная и памятная. Когда в 2016 году по инициативе морской пехоты на этом месте посадили деревья в честь морпехов и десантников, погибших в локальных конфликтах, мы думали: посадим последний дуб, и закончим мероприятие, никто не ожидал, что наши враги не дадут спокойно жить нашей стране. Сегодня одиннадцать деревьев сажаем. Царствие небесное ребятам – настоящие герои!» – рассказал президент фонда «Возрождение» Вячеслав Громов.

В памятных мероприятиях приняли участие вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, ветераны Вооруженных Сил и действующие офицеры. По сложившейся традиции акцию также поддержала региональная общественная приёмная «Единой России».

Напомним, ветеранские общественные организации при поддержке региональной общественной приёмной «Единой России» смогли добиться придания официального статуса «Сквера Памяти» для территории у пересечения проспекта Непокоренных и Амурской улицы, примыкающей к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Сейчас это самый молодой сквер Калининского района, название ему было присвоено 22 апреля 2020 года. С этого времени приемная партии постоянно поддерживает проведение памятных акций в честь погибших воинов.