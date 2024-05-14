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Питерец.ру » Общество » В Горэлектротрансе выбирают лучшего водителя троллейбуса

В Горэлектротрансе выбирают лучшего водителя троллейбуса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Горэлектротранс
В петербургском Горэлектротрансе стартовал финал ежегодного городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса»

Сегодня в петербургском Горэлектротрансе стартовал финал ежегодного городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». В программе первого дня соревнований: волнительный момент жеребьёвки; экзамены на знание ПДД; устройства подвижного состава, правил охраны труда и трудового законодательства; приёмка троллейбуса и пробные заезды. Победители станут известны 15 мая по результатам выступлений на конкурсной трассе. Водители, вошедшие в пятёрку лучших, автоматически получат следующий класс. Обладатели первых двух мест продолжат участие в соревнованиях на новом уровне: они представят Петербург на Всероссийском конкурсе.

В финал городского конкурса вышли 15 водителей – про три профессионала от каждого троллейбусного парка, прошедшие предварительный отбор. Среди них – 8 дебютантов соревнований, недавних выпускников Учебно-курсового комбината. Финалистов напутствовал с пожеланием удачи директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Счастлив тот человек, который получает удовольствие от своей работы, который с утра идёт на работу с кайфом и желанием. Конкурс - это один из способов такое удовольствие получать. Это вроде как бы работа, а с другой стороны - вроде бы игра. Игра профессиональная, важная, нужная, с использованием тех навыков, которые вы используете каждый день при перевозке пассажиров. Важно, что проверка этих навыков проходит в экстремальных условиях соревнований, когда вам надо выступить лучше своего соседа. А это всегда нервы, это всегда дополнительное напряжение. Умение проявлять свои качества, свой профессионализм в условиях стресса для нашей профессии крайне важно», - подчеркнул Денис Минкин.

После того, как финалисты продемонстрируют теоретические знания и пройдут испытание по приёмке троллейбуса, они смогут проверить свои силы на конкурсной трассе во время пробных заездов. Однако самая ответственная и волнительная часть соревнований состоится на второй день, 15 мая, когда водителям предстоит уже в зачёт справиться со всеми этапами вождения на конкурсной трассе: маневрированием, точным подъездом к остановочному пункту, упражнением «змейка», заездом в бокс, а также испытанием на комфортное вождение.

Отдельным спецзаданием станет проверка на культуру обслуживания пассажиров – конкурсант с помощью микрофона из кабины будет рассказывать о правилах поведения в общественном транспорте, о достопримечательностях города и представит на суд жюри свое домашнее задание. Так проверяется умение водителя грамотно взаимодействовать с пассажирами.

Лучших в профессии ждет денежное вознаграждение и повышение квалификации. А победители представят Петербург на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей троллейбуса.

Источник: Горэлектротранс
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