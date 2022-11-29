В прокуратуре Петербурга подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший государственный обвинитель»

С приветственным словом к участникам обратилась начальник уголовно-судебного управления прокуратуры города Ася Локоткова, которая отметила, что целью конкурса является повышение профессионального мастерства по поддержанию государственного обвинения и развитие навыков публичного выступления в судебных прениях.

За звание лучшего государственного обвинителя боролись пять претендентов. Каждый из них должен был решить задачи на знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства и выступить с обвинительной речью.

Победу в конкурсе одержала помощник прокурора Выборгского района Мария Крюкова.

Второе место заняла старший помощник прокурора Красногвардейского района Марина Войнова, третье – помощник прокурора Приморского района Олег Кадыров.

Поздравляем победителей!