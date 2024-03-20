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Питерец.ру » Общество » В Горэлектротрансе стартовал конкурс профессионального мастерства водителей

В Горэлектротрансе стартовал конкурс профессионального мастерства водителей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Горэлектротранс
Лучших водителей трамваев и троллейбусов нового сезона традиционно определят по итогам городского конкурса профессионального мастерства.

Лучших водителей трамваев и троллейбусов нового сезона традиционно определят по итогам городского конкурса профессионального мастерства. Отборочный тур уже стартовал и завершится к 1 мая. В этом году конкурс пройдет под эгидой Года содействия людям с ограниченными возможностями, объявленного в Горэлектротрансе в 2024 году. Первыми на конкурсной трассе будут соревноваться водители троллейбусов, именно им в этом году по итогам городского этапа предстоит защищать честь Петербурга на Всероссийских соревнованиях. В конце мая мастерство продемонстрируют вагоновожатые.

Первым о начале отбора кандидатов для участия в финале городского конкурса сообщил Троллейбусный парк №1. Остальные подразделения запланировали проведение первого этапа на апрель. По итогам отборочного тура 33 лучших представителей парков примут участие в борьбе за звание победителя.

Финал конкурса для водителей троллейбуса состоится 14-15 мая на своей классической трассе на Сызранской улице. В первый день конкурсанты будут сдавать экзамен по теории, Правилам дорожного движения и приёмке подвижного состава. Второй день полностью посвятят вождению. Для участия в практической части конкурса финалисты от каждого парка смогут сами выбирать подвижной состав для выступлений.

Также водителям троллейбусов в рамках конкурса по культуре обслуживания предстоит ответить на вопросы творческого характера – например, рассказать о каком-либо маршруте, о своём пути в профессии, неординарно представить остановку. Такое же задание обычно даётся на Всероссийском этапе конкурса.

Водители трамваев будут соревноваться 29-30 мая на площадке ПТО «Шаврова». Для конкурсантов готовят обновленные элементы программы.

Водители, вошедшие в пятёрку лучших по итогам городских конкурсов профмастерства, автоматически получат следующий класс. Также трех лидеров соревнований, занявших призовые места, ожидает традиционное поощрение из призового фонда, а остальные участники получат поощрительные подарки. В рамках закрытия конкурса для транспортников подготовят развлекательную программу, в рамках которой состоится церемония награждения.

Источник: Горэлектротранс
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