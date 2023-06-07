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Питерец.ру » Общество » ЗакС Петербурга утвердил в первом чтении закон о курортном сборе. Ранее инициативу критиковали как «отпугивающую»

ЗакС Петербурга утвердил в первом чтении закон о курортном сборе. Ранее инициативу критиковали как «отпугивающую»

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Опубликовал: Андрей Якунин
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ЗакС Петербурга утвердил в первом чтении закон о курортном сборе. Ранее инициативу критиковали как «отпугивающую»

Парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели в первом чтении спорный законопроект о введении курортного сбора для туристов города.

В среду, 7 июня, Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в первом чтении законопроект о курортном сборе, сообщает ЗАКС.РУ. Парламентарии одобрили документ, согласно которому, начиная с апреля 2024 года, туристы должны будут платить посуточный налог за размещение в Петербурге.

Так, при заселении гость Петербурга должен будет заплатить по 100 рублей гостинице или отелю за каждый день пребывания в городе. Полученные таким образом деньги планируют направлять на благоустройство и строительство курортной инфраструктуры. «Туристическая пошлина» не коснется несовершеннолетних, студентов, ветеранов, блокадников, малоимущих граждан и инвалидов.

Во втором чтении парламентарии могут ввести поправки к законопроекту. Так, депутат Борис Вишневский предложил ввести «прогрессивную» систему налогового сбора, чтобы размер пошлины зависел от стоимости гостиничного номера. По мнению председателя комитета по туризму Сергея Корнеева деньги, собранные таким образом, будут направляться на конкретные объекты, на которых потом будет указано, что они были отремонтированы или благоустроены за счет этих средств.

Однако под вопросом остается реальное расходование собранных денег. Смольный так и не предоставил какого-либо четкого плана, как и куда планирует тратить «курортную кубышку». Не исключено, что в этой сфере может повториться ситуация, складывающаяся с Фондом капремонта, который собирает деньги с петербуржцев, но при этом срывает сроки реставрации домов.

У представителей гостиничного бизнеса и специалистов туриндустрии сложилось неоднозначное мнение по поводу введения туристического сбора. С одной стороны, туристы, покупающие официальные туры с размещением в хороших отелях, скорее всего, даже не заметят эту сумму, с другой – есть риск повышения спроса на нелегальные хостелы и апартаменты из-за отсутствия юридических механизмов, обязывающих взымать с таких объектов сбор. Также есть сомнения о влиянии «пошлины» на туристическую репутацию Санкт-Петербурга. Так, глава фракции «Справедливая Россия –за правду» Сергей Миронов считает, что это увеличит затраты на отдых для российских семей, а сама идея является «антирекламой путешествий по родной стране».

Смольный планировал введение курортного сбора с августа текущего года, но вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что начало сбора отложено до апреля 2024 года для подготовки необходимой инфраструктуры. До этой даты «туристическую пошлину» будет составлять 0 рублей в сутки. Кроме этого, многие критиковали губернатора Беглова и Смольный за промедление в введении курортного сбора.

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