Юнармейцы примут участие в параде Победы на Дворцовой площади

9 мая Санкт-Петербург станет свидетелем грандиозного парада, в котором примут участие юнармейцы не только из северной столицы, но и из других регионов и даже стран. В парадном расчете будут представители из Московской области, Донецкой Народной Республики и базы Воздушно-космических сил Российской Федерации в Республике Беларусь. Всего к параду готовятся около 300 лучших участников военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Подготовка к параду началась еще в ноябре прошлого года, когда юнармейцы приступили к репетициям и интенсивным строевым тренировкам.

«Участие юнармейцев в параде Победы с 2017 года стало символичным событием, подчеркивающим преемственность поколений и сохранение священной памяти о подвигах наших предков, отстоявших свободу и независимость Родины. Для ребят это возможность выразить свою благодарность ветеранам и почтить память тех, кто ценой собственной жизни приближал победу в Великой Отечественной войне», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В честь 77-й годовщины Победы в Петербурге сформирован волонтерский корпус регионального отделения «Волонтеры Победы». Добровольцы будут помогать в проведении Парада 9 мая, сопровождая ветеранов и встречая гостей на трибунах. Кроме того, волонтеры Победы примут участие в ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая стартует 24 апреля. Добровольцы будут раздавать ленточки у станций метро 6 и 8 мая.

Также участники волонтерского движения будут задействованы в возложении цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, в Диктанте Победы и Всероссийском субботнике.

В минувшие выходные в Петропавловской крепости прошел смотр-конкурс «Эстафета Памяти - Почетный караул». Участники продемонстрировали свои навыки строевой подготовки и знания воинских ритуалов. Победители конкурса получат почетную возможность заступить на Вахту Памяти у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище в дни проведения праздничных мероприятий.

Подготовку к параду и другим праздничным мероприятиям ведут не только юнармейские организации, но и образовательные учреждения Санкт-Петербурга. Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности школ и вузов. Учащиеся участвуют в тематических уроках и мероприятиях, встречаются с ветеранами и героями войны. Так, в рамках подготовки к Параду Победы во всех школах и лицеях прошел месячник патриотической работы. Учащиеся писали письма ветеранам, изучали исторические материалы и принимали участие в тематических выставках.

Празднование Дня Победы в Петербурге – это не только военный парад и массовые народные гуляния. Это еще и дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо. Ветераны Великой Отечественной войны – почетные гости всех праздничных мероприятий. Их чествуют и благодарят за подвиг, совершенный во имя свободы и независимости нашей страны. В Петербурге много памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. 9 мая у них традиционно проходят торжественные возложения цветов. Жители и гости города приходят сюда, чтобы почтить память павших и выразить благодарность ныне живущим ветеранам. Празднование Дня Победы – это не просто памятная дата в календаре. Это дань памяти и благодарности тем, кто подарил нам мирное настоящее. Принимая участие в параде и других праздничных мероприятиях, юнармейцы, волонтеры и школьники не только демонстрируют свою патриотическую позицию, но и вносят свой вклад в сохранение исторической памяти и воспитание будущих поколений.