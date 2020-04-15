Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев

Планируется, что в параде на Дворцовой площади примут участие около 5 тысяч военнослужащих. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса к репетициям не допустили школьников из «Юнармии».

Несмотря на то, что ребята не смогут участвовать в Параде Победы, они стремятся передавать память о войне онлайн. Так, юнармейцы вологодской школы №29 в преддверии 75-летия Великой Победы объявили акцию «Эстафета памяти». Школьники сняли серию видеороликов, в которых вспоминают о героических подвигах и ярких событиях 1941-1945 годов.

В рамках Общероссийского народного фронта на площадке видеохостинга YouTube создан канал «Памяти Героев». На нем ребята размещают видео, в которых рассказывают всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время Великой Отечественной войны. Так, активист «Юнармии» Альбина Чувашова из «Школы юных летчиков» Ижевска рассказала о подвиге земляка Андрея Ахмаметьева.

Красноярский юнармеец Сергей Попов скучать не привык и время дома он проводит с пользой: за две недели школьник создал диораму, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках челленджа #юнармейскийвызов он проиллюстрировал события 1944 года во время спецоперации «Багратион» по освобождению Белоруссии.

Вопреки непростой обстановке с коронавирусом, мальчишки и девчонки продолжают онлайн участвовать в конкурсе #ФОТОГРАФИРУЮНАРМИЮ , где собирают юнармейский альбом, посвященный 75-ой годовщине Победы. В социальные сети они выкладывают фотографии памятных моментов общения с участниками Великой Отечественной войны. В последующем кадры ветеранов и юнармейцев в алых беретах и красно-бежевой форме войдут в историю страны.

Несмотря на то, что юнармейцы не будут шествовать в Параде Победы, они дистанционно принимают участие в патриотических акциях, флешмобах и конкурсах, а также с нетерпением ждут самый масштабный праздник года.