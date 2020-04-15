ента новостей

22:20
Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев
07:55
Безработных становится больше
07:55
Склады продолжают развиваться
00:17
Вслед за Барабановым СКА могут покинуть Зуб, Лехтеря, Кагарлицкий и Каблуков
17:35
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
15:29
Онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»
12:21
Отделения Почты России продолжают работу
12:16
Петербуржцы и бизнесмены передали более 5000 планшетов школьникам и студентам
12:06
В Красногвардейском районе молодого мигранта подозревают в педофилии
11:58
На овощебазе в Купчино произошел конфликт со стрельбой
09:02
Авиарейсов стало меньше
08:42
Как пройдет Пасха
19:18
В Петербурге задержали наркосбытчиков
19:13
ОНФ в Санкт-Петербурге - петербуржцы благодарят врачей
19:08
В Петербурге задержали автоугонщиков, занимавшихся криминальным возвратом автомобилей
09:40
Маска не помогает?
09:35
Как обстоят дела с коронавирусом?
10:12
Оштрафовали за прием гостей
09:43
Автомобили все равно продаются
00:53
Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря ни на что
15:54
На петербургском заводе нашли нарушения норм обращения с отходами
10:29
Коронавирус станет обычным заболеванием?
10:03
Юридический форум состоится
00:13
Онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее
16:20
В Петербурге вандал осквернил храм Благовещения Пресвятой Богородицы
15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга
15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
08:54
Безработные активно регистрируются
08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев

Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев

0
47
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
Ситуация с коронавирусом повлияла на число участников петербургского Парада Победы - из строя выбыли юнармейцы.

Планируется, что в параде на Дворцовой площади примут участие около 5 тысяч военнослужащих. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса к репетициям не допустили школьников из «Юнармии».
Несмотря на то, что ребята не смогут участвовать в Параде Победы, они стремятся передавать память о войне онлайн. Так, юнармейцы вологодской школы №29 в преддверии 75-летия Великой Победы объявили акцию «Эстафета памяти». Школьники сняли серию видеороликов, в которых вспоминают о героических подвигах и ярких событиях 1941-1945 годов.
В рамках Общероссийского народного фронта на площадке видеохостинга YouTube создан канал «Памяти Героев». На нем ребята размещают видео, в которых рассказывают всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время Великой Отечественной войны. Так, активист «Юнармии» Альбина Чувашова из «Школы юных летчиков» Ижевска рассказала о подвиге земляка Андрея Ахмаметьева.
Красноярский юнармеец Сергей Попов скучать не привык и время дома он проводит с пользой: за две недели школьник создал диораму, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках челленджа #юнармейскийвызов он проиллюстрировал события 1944 года во время спецоперации «Багратион» по освобождению Белоруссии.
Вопреки непростой обстановке с коронавирусом, мальчишки и девчонки продолжают онлайн участвовать в конкурсе #ФОТОГРАФИРУЮНАРМИЮ, где собирают юнармейский альбом, посвященный 75-ой годовщине Победы. В социальные сети они выкладывают фотографии памятных моментов общения с участниками Великой Отечественной войны. В последующем кадры ветеранов и юнармейцев в алых беретах и красно-бежевой форме войдут в историю страны.
Несмотря на то, что юнармейцы не будут шествовать в Параде Победы, они дистанционно принимают участие в патриотических акциях, флешмобах и конкурсах, а также с нетерпением ждут самый масштабный праздник года.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-02-2020, 17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
27-01-2020, 11:16
На Дворцовой площади начинают раздавать «Ленту Ленинградской Победы»
22-01-2020, 16:01
Вечно помнить подвиг героев войны и блокадников Ленинграда призвал Михаил Романов
4-07-2019, 15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
20-06-2019, 14:36
Всероссийская акция «Свеча памяти»
21-04-2016, 17:40
Акцию «Георгиевская ленточка» в Санкт-Петербурге откроют флешмобом

Происшествия на дорогах

0
292
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
287
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
412
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
904
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх