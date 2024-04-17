В Лаборатории Касперского представили российский смартфон на KasperskyOS

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил смартфон отечественного мобильного разработчика «Аквариус», функционирующий на операционной системе (ОС) KasperskyOS. В пресс-службе компании подчеркнули, что работа операционной системы ранее демонстрировалась только на устройствах азиатских производителей.

В компании подчеркнули, что система будет работать на устройствах как отечественных, так и азиатских производителей, но в случае, если они будут подходить под «определенные условия». О каких именно условиях идет речь, пока не уточняется.

Обеспечение государственного и корпоративного сектора отечественными смартфонами, работающими на российских операционных системах, в настоящий момент приоритетная задача, убежден член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Прежде всего, это вопрос обеспечения информационной безопасности. По итогам 2023 года Россия вошла в первую десятку стран по количеству DDoS-атак. И их число, по данным экспертов, будет только расти. Под ударом, как правило, оказываются субъекты критической информационной инфраструктуры и ключевые с точки зрения экономики страны предприятия. Кроме того, сохраняется риск несанкционированного сбора данных западными ИТ-гигантами», – пояснил депутат.

По словам Немкина, нынешнее развитие рынка смартфонов и мобильных операционных систем связано именно с решением задач корпоративного сектора.

«В прошлом году, например, уже началась сборка отечественного смартфона «Р-фон», который также функционирует на российской ОС Rosa Mobile. У смартфона достойные показатели в части информационной безопасности. Наверное, самая популярная в стране отечественная ОС «Аврора» также делает ключевой упор на обеспечение защиты данных. Кстати, предполагается, что именно на этой ОС Правительство страны приобретет более 1 млн планшетов для сферы образования, медицины и правопорядка в рамках реализации нового нацпроекта «Экономика данных» в период 2025–2030 годов», – рассказал парламентарий.

Немкин подчеркнул, что в короткий срок российскому сегменту операционных систем удалось добиться формирования конкурентной среды.

«Это достойный результат. Разработчики начали активно конкурировать между собой. Не только в части функционала операционных систем, но и в борьбе за потенциальных покупателей. Конкуренция, как известно, один из главных факторов создания лучших рыночных решений», – подчеркнул Немкин.