В России будет выпущен антишпионский смартфон – «Р-Фон». Производство запущено на мощностях завода «Рутек» в Саранске. Операционной системой смартфона станет ОС Rosa Mobile.

В настоящий момент об основных спецификациях смартфона, а также о его будущей цене не сообщается. Предполагается, что компания осуществляет поверхностный монтаж плат смартфона и устанавливает на них прошивку. Согласно «Рутек», драйверы для аппаратных модулей телефона пишутся с нуля, это «гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие закладок, которые потенциально могут находиться как в оригинальных драйверах, так и в коде от AOSP» (Android Open Source Project).

Акцент на внедрении своих драйверов связан с риском безопасности, идущим от интеграции сторонних драйверов систему. В качестве примера полного отказа от «чужих» драйверов разработчики ссылаются на компанию «Apple», которая самостоятельно разрабатывает как аппаратные модули, так и драйверы. Остальные вендоры выпускают смартфоны на ОС Android, пояснили в НТЦ ИТ РОСА. «Поэтому, со стороны производителей аппаратных компонентов писать драйверы для этой платформы абсолютно логично. Однако из-за этого появляется серьезная проблема в безопасности устройства. Почти все драйверы поставляются в виде закрытого программного кода – блоба. Блобы обслуживают взаимодействие с модулями, отвечающими за основную аппаратную функциональность мобильного устройства. При этом производители модулей не открывают код и отказываются делиться документацией о работе драйверов». В этом случае всегда присутствует возможность несанкционированного доступа к данным в телефоне.

Много раз говорилось о необходимости развития производства полностью российских смартфонов с одной стороны и о неопределённости такого производства с другой стороны, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Российские смартфоны на рынке, действительно, представлены сейчас очень небольшим ассортиментом. Напомню, что в 2022 году доля российских смартфонов составила всего 1%. Основная проблема для потребителей – достаточно небольшой функционал, в сравнении с «привычными» нам брендами, а также иногда слишком завышенная цена. Кроме того, растет количество китайских смартфонов, которые по соотношению цена – качество перегнали и западных, и корейских игроков», – отметил Антон Немкин.

«Главное, чтобы по итогу конечный потребитель выиграл от таких внедрений, в том числе, в контексте производства собственных драйвером, поскольку нужно произвести большую работу по недопущению возможных ошибок и потенциальных неуязвимостей. Наверное, основное, что нужно понять российскому производителю – российские потребители привыкли к качеству по доступной цене. За внимание потребителя придется соревноваться с настоящими «гигантами», поэтому важно сохранять баланс и не допускать ценовых перегибов. Государство давно ставит в повестку вопрос развития данного сегмента, поэтому рынок должен выработать конкретные шаги, свое виденья развития – это будет очень полезно для развития системного подхода в этом вопросе», – подытожил Антон Немкин.