ента новостей

12:41
Прокуратура Всеволожска защитила жилищные права пенсионера
12:24
В России будет выпущен антишпионский смартфон
12:17
Фотовыставка Александра Малькевича «Донбасс: война и мир глазами очевидца»
12:13
В Санкт-Петербурге стартует молодежный конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента города
12:08
Выставка оловянных солдатиков «Форма солдат Великой победы в игрушках настоящих мужчин»
11:55
В Калининском районе в общежитии обокрали иностранного гражданина
11:50
Внесены изменения в госпрограмму «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге»
11:41
В Ленобласти перекрыт крупный канал распространения наркотических средств
09:19
Возле парка «Василеостровец» мигрант ранил ножом коллегу- строителя
02:37
Пианист Борис Березовский выступит в Петербургской филармонии 26 сентября, в программе – Бетховен, Прокофьев и Мендельсон
01:40
Петербургский «Зенит» на волейбольном «Кубке Столетия» после 0–3 от одноклубников из Казани уверенно обыграл нижегородский АСК с тем же счетом 3–0
22:50
«Зенит» проиграл дома «Локомотиву» в 9-м туре чемпионата РПЛ, пропустив в компенсированное ко второму тайму время
11:21
«Важна победа — в первую очередь над собой»: Сергей Боярский поздравил участников петербургского Фестиваля единоборств с 85-летием самбо
10:50
В Парголово трое налетчиков ворвались в дом к бизнесменам и забрали 10 млн рублей
10:47
В Петербурге задержали мужчину, который поджег своего знакомого в ходе пьяной ссоры
10:45
На Малой Карпатской автомбиль «ВАЗ-21114» сбил 12-летнего пешехода
10:41
В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 7-летняя пассажирка "Рено"
01:55
«Ленинградец» в 11-м туре ФНЛ уступил в гостях «Химкам» со счётом 1:2 и оказался в зоне вылета из второго дивизиона
01:05
СКА всухую обыграл «Амур» в Хабаровске – 4:0, Алистров набрал 3 очка, а Гальченюк сделал дубль
19:08
«Динамо-ЛО» завершило новосибирский этап волейбольного «Кубка Столетия» поражением от новоуренгойского «Факела» со счётом 1–3
11:08
В Выборге задержали поджигателя автомобиля
11:03
В Ленобласти иномарка сбила 13-летнего мальчика, переводившего через дороку скутер
11:00
В Приморском районе задержали подозреваемого в убийстве жены из ревности
10:37
В Петербурге задержан ярославец, обманувший ульяновца на Дворцовой
01:27
Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» в розыгрыше «Кубка Столетия» со счётом 3–1, впереди – дерби с казанцами и матч с АСК
00:47
МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3
19:04
«Динамо-ЛО» после четырёх подряд поражений одержало победу в матче на «Кубок Столетия»: новосибирский «Локомотив» обыгран в четырёх партиях
16:36
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады»
15:27
В Петербурге задержали троих автоворов и нашли в Москве похищенную иномарку
15:07
Детский санаторий в Петербурге достроят в этом году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В России будет выпущен антишпионский смартфон

В России будет выпущен антишпионский смартфон

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
В России будет выпущен антишпионский смартфон – «Р-Фон».

В России будет выпущен антишпионский смартфон – «Р-Фон». Производство запущено на мощностях завода «Рутек» в Саранске. Операционной системой смартфона станет ОС Rosa Mobile.
В настоящий момент об основных спецификациях смартфона, а также о его будущей цене не сообщается. Предполагается, что компания осуществляет поверхностный монтаж плат смартфона и устанавливает на них прошивку. Согласно «Рутек», драйверы для аппаратных модулей телефона пишутся с нуля, это «гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие закладок, которые потенциально могут находиться как в оригинальных драйверах, так и в коде от AOSP» (Android Open Source Project).
Акцент на внедрении своих драйверов связан с риском безопасности, идущим от интеграции сторонних драйверов систему. В качестве примера полного отказа от «чужих» драйверов разработчики ссылаются на компанию «Apple», которая самостоятельно разрабатывает как аппаратные модули, так и драйверы. Остальные вендоры выпускают смартфоны на ОС Android, пояснили в НТЦ ИТ РОСА. «Поэтому, со стороны производителей аппаратных компонентов писать драйверы для этой платформы абсолютно логично. Однако из-за этого появляется серьезная проблема в безопасности устройства. Почти все драйверы поставляются в виде закрытого программного кода – блоба. Блобы обслуживают взаимодействие с модулями, отвечающими за основную аппаратную функциональность мобильного устройства. При этом производители модулей не открывают код и отказываются делиться документацией о работе драйверов». В этом случае всегда присутствует возможность несанкционированного доступа к данным в телефоне.
Много раз говорилось о необходимости развития производства полностью российских смартфонов с одной стороны и о неопределённости такого производства с другой стороны, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Российские смартфоны на рынке, действительно, представлены сейчас очень небольшим ассортиментом. Напомню, что в 2022 году доля российских смартфонов составила всего 1%. Основная проблема для потребителей – достаточно небольшой функционал, в сравнении с «привычными» нам брендами, а также иногда слишком завышенная цена. Кроме того, растет количество китайских смартфонов, которые по соотношению цена – качество перегнали и западных, и корейских игроков», – отметил Антон Немкин.
«Главное, чтобы по итогу конечный потребитель выиграл от таких внедрений, в том числе, в контексте производства собственных драйвером, поскольку нужно произвести большую работу по недопущению возможных ошибок и потенциальных неуязвимостей. Наверное, основное, что нужно понять российскому производителю – российские потребители привыкли к качеству по доступной цене. За внимание потребителя придется соревноваться с настоящими «гигантами», поэтому важно сохранять баланс и не допускать ценовых перегибов. Государство давно ставит в повестку вопрос развития данного сегмента, поэтому рынок должен выработать конкретные шаги, свое виденья развития – это будет очень полезно для развития системного подхода в этом вопросе», – подытожил Антон Немкин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-09-2022, 08:05
Что убивает смартфон?
5-01-2017, 21:16
Как уберечь от холода смартфон
3-12-2021, 12:51
В Ленобласти житель Ставрополья на камеру смартфона сделал «харакири»
22-09-2020, 08:31
Чем опасен грязный смартфон
9-06-2016, 15:56
Fly Nimbus 8 – доступный смартфон на ОС Android Marshmallow
16-01-2019, 15:59
Обзор смартфона Apple iPhone XR

Происшествия на дорогах

0
144
Вчера, 10:45
На Малой Карпатской автомбиль «ВАЗ-21114» сбил 12-летнего пешехода
0
162
Вчера, 10:41
В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 7-летняя пассажирка "Рено"
0
202
23-09-2023, 11:03
В Ленобласти иномарка сбила 13-летнего мальчика, переводившего через дороку скутер
0
205
22-09-2023, 16:36
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады»
Наверх