Российский разработчик ОС Astra Linux планирует выйти на IPO

ГК «Астра в октябре собирается провести IPO на Московской бирже. Согласно экспертам, предварительная оценка компании может достигать 17 млрд. Планируется, что по результатам IPO доля акций, находящихся в свободном обращении, составит 5%.
Отечественная операционная система планирует выйти на Московскую биржу. Однако конкретные сроки выхода, а также сумма, которую планируется привлечь пока не названы.
Согласно генеральному директору ГК «Астра» Илье Сивцеву, «IPO станет еще одним мотивирующим фактором для сотрудников, обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших успешных M&A-приобретений, будет подтверждением стабильности и устойчивости бизнеса группы для наших заказчиков, а также позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский IT-рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста».
Предполагается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 5%. При этом акции предложат действующие акционеры, которые сохранят за собой доминирующую долю капитала в группе после выхода на биржу. Инвесторам розничного сектора будет предложено приобрести акции у ведущих российских брокеров. Согласно данным РБК, группа выпустит небольшой пакет фактически для ознакомления. «Астра» не была представлена публична, поэтому предлагается «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение».
Выход российской ИТ-компании, особенно специализирующейся на разработке операционной системы скорее позитивный тренд, считает отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
На сегодняшний день на российское программное обеспечение существенный спрос, напомнил эксперт. «Конечно, это связано с политикой импортозамещения. На развитие сектора значительное влияние оказал уход иностранных вендоров. Однако весомый стимул предоставило и государство, которое достаточно оперативно выделило ресурсы на поддержку и развитие отрасли. В случае повышенного спроса компаниям так или иначе придется привлекать дополнительные средства на собственное развитие. Российский ИТ-рынок динамичен, особенно в сегодняшних условиях, при которых отсутствует монополизация, как в случае с иностранными вендорами – нужно постоянно развиваться, чтобы закрепиться в глазах потребителя. Поэтому, привлечение капитала через биржевые инструменты – логичный шаг», – пояснил Антон Немкин.
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