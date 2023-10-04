Российский разработчик ОС Astra Linux планирует выйти на IPO

ГК «Астра в октябре собирается провести IPO на Московской бирже. Согласно экспертам, предварительная оценка компании может достигать 17 млрд. Планируется, что по результатам IPO доля акций, находящихся в свободном обращении, составит 5%.

Отечественная операционная система планирует выйти на Московскую биржу. Однако конкретные сроки выхода, а также сумма, которую планируется привлечь пока не названы.

Согласно генеральному директору ГК «Астра» Илье Сивцеву, «IPO станет еще одним мотивирующим фактором для сотрудников, обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших успешных M&A-приобретений, будет подтверждением стабильности и устойчивости бизнеса группы для наших заказчиков, а также позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский IT-рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста».

Предполагается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 5%. При этом акции предложат действующие акционеры, которые сохранят за собой доминирующую долю капитала в группе после выхода на биржу. Инвесторам розничного сектора будет предложено приобрести акции у ведущих российских брокеров. Согласно данным РБК, группа выпустит небольшой пакет фактически для ознакомления. «Астра» не была представлена публична, поэтому предлагается «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение».

Выход российской ИТ-компании, особенно специализирующейся на разработке операционной системы скорее позитивный тренд, считает отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Конечно, есть ряд рисков. Прежде всего, в условиях масштабного санкционного давления российские компании оказались «отрезанными» от значительного числа иностранных инвесторов. Но нельзя забывать и о российских инвесторах, и об инвесторах из дружественных нам стран. Вход на азиатский рынок, а также установление прочных контактов, то, к чему можно и нужно стремиться. Возможно, при выходе на IPO компания не привлечет «баснословной» выручки. Но думаю, что пока такой выход скорее стоит рассматривать в контексте имиджевой истории – повышение как узнаваемости среди инвесторов, так и выработка лояльности», – считает Антон Немкин.

На сегодняшний день на российское программное обеспечение существенный спрос, напомнил эксперт. «Конечно, это связано с политикой импортозамещения. На развитие сектора значительное влияние оказал уход иностранных вендоров. Однако весомый стимул предоставило и государство, которое достаточно оперативно выделило ресурсы на поддержку и развитие отрасли. В случае повышенного спроса компаниям так или иначе придется привлекать дополнительные средства на собственное развитие. Российский ИТ-рынок динамичен, особенно в сегодняшних условиях, при которых отсутствует монополизация, как в случае с иностранными вендорами – нужно постоянно развиваться, чтобы закрепиться в глазах потребителя. Поэтому, привлечение капитала через биржевые инструменты – логичный шаг», – пояснил Антон Немкин.

«Сегодня как государство, так и бизнес-игроки и экспертное сообщество говорят о необходимости стимулирования российских компаний на выход на IPO. Звучат идеи о продлении налоговых льгот, компенсации издержек, потраченных на выход. Потенциально такие меры могут оказаться эффективными, поэтому данный вопрос, конечно, находится в повестке», – заключил парламентарий.