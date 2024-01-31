На рынке серверов не хватает полноценных отечественных аналогов

По данным экспертов «Серчинформ», 69% российских компаний продолжают использовать серверы иностранных вендоров. При этом 40% из них не планируют отказываться от зарубежного оборудования. Переход на серверы с отечественной компонентной базой может быть осложнен по двум причинам, считает руководитель отдела аналитики «Серчинформа» Алексей Парфентьев. Прежде всего, российские серверы в среднем существенно дороже иностранных аналогов. Кроме того, темпы производства отдельных частей могут не успевать за потребностями рынка.

«Если говорить о большом проценте отечественной компонентной базы, например, с российскими CPU (процессорами), то заказчики стоят в очереди за такими серверами по нескольку месяцев, а цена, по сравнению с импортным оборудованием, может взлетать в разы. Свои CPU требуют подходящей компонентной базы, например, совместимых материнских плат и адаптированного системного и прикладного ПО», – подчеркнул Парфентьев.

Как отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин, не стоит забывать, что не все компании попадают под прямой запрет на использование зарубежного программного обеспечения и иностранного оборудования как в случае с объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«В России существуют тысячи компаний, которые совершенно свободно и спокойно могут пользоваться услугами зарубежных вендоров, никаких ограничений для них нет. Вероятно, именно такие компании попали в выборку исследования», – пояснил он.

Тем не менее, сегодня абсолютно всем российским компаниям стоит задуматься о переходе серверы отечественных производителей, чтобы избежать серьезных проблем в будущем. Основными стимулами к переходу на отечественные решения, по словам Немкина, являются не только необходимость обеспечить безопасность важных инфраструктурных объектов страны, но и гарантия их бесперебойной работы, что вряд ли возможно в условиях, когда западный вендор в любой момент может отключить тебя от своей инфраструктуры и не оказывать сервисную поддержку.

«Поэтому требования не изменятся, и участники рынка должны это понимать», – уверен парламентарий.