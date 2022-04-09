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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы за четырехдневку

Петербуржцы за четырехдневку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
voronej.bezformata.com
Большинство петербуржцев поддерживают идею четырехдневной рабочей недели

«Питерец.ру» сообщает, что один из руководителей Федерации независимых профсоюзов предложил перейти на 4-дневную рабочую неделю. Александр Шершунов считает, что этот переход окажет серьезную помощь в нынешних условиях. Четырехдневка приведет к сохранению рабочих мест, что особенно важно в период западных санкций.

С такой позицией согласны больше половины опрошенных жителей Северной столицы. Из них примерно две трети уверены, что необходимый объем работы вполне можно выполнить и за 4 дня.

Однако представители бизнеса смотрят на данный вопрос несколько иначе. 89% компаний не видят необходимости в четырехдневке. 8% категорически против подобного перехода. 1% предпринимателей уже внедрили схему с короткой неделей. Еще 1% допускают ситуацию, при которой такой переход станет возможен.

В данных этого опроса нет ничего удивительного. Многие работники хотят больше отдыхать и намерены использовать такую возможность. Однако другие опасаются потерять в зарплате, из-за чего не готовы к четырехдневке. Бизнес тоже опасается экономических последствий, поэтому воспринимает идею с 4 рабочими днями довольно прохладно и скептически.

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