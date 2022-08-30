Хотим отдыхать 1 сентября

«Питерец.ру» сообщает, что примерно треть опрошенных петербуржцев хотели бы отдыхать 1 сентября. Они считают, что этот день должен быть общероссийским выходным.

Еще 30% респондентов придерживаются примерно такой же точки зрения. Но эти люди считают, что выходной нужно предоставлять только родителям школьников. Однако 25% опрошенных негативно отнеслись к идее с выходным 1 сентября.

Примечательно, что с идеей такого выходного выступили депутаты Госдумы. Они уже направили соответствующее предложение в Минтруд. Эта инициатива нашла поддержку среди многих жителей Северной столицы.

Чаще всего в пользу этого выходного высказывались люди до 34 лет. Петербуржцы 35-44 лет в основном предлагали освободить от работы родителей школьников. Посмотрим, что будет с этой инициативой.

Идея вроде бы хорошая... Но слишком ли много мы стали отдыхать в последние годы?