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Питерец.ру » Общество » ИТ-ипотеку продлят в РФ

ИТ-ипотеку продлят в РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
В связи с большим спросом Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов.

В связи с большим спросом Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Документ направлен на согласование в Правительство. 
Минцифры подготовило проект постановления о продлении ИТ-ипотеки.

“В связи с большим спросом Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Документ направлен на согласование в Правительство”, - говорится в Telegram-канале министерства. 

Получить ИТ-ипотеку в РФ могут сотрудники всех аккредитованных в России ИТ-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Сотрудникам до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не нужно, а для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона. Возможность оформить кредит действует до конца этого года.

С начала действия IT-ипотеки было выдано более 48 тысяч кредитов на общую сумму более 420 миллиардов рублей, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Некоторое время назад ряд банков, например Сбер, МТС банк перестали принимать заявки на IT-ипотеку, так как исчерпали лимиты. Теперь же ситуация разрешилась - Министерство финансов поддержало увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен. Сейчас ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились – это около 39 миллиардов рублей. Таким образом, выдача IT-ипотеки продолжится пока с учетом перераспределения, пока не принято постановление», - рассказал он.

При этом в течение прошлого года параметры программы ипотечного кредитования для ИT-специалистов были существенно расширены, отмечает депутат.

«Например, снизились требования к необходимому уровню дохода, были расширены возрастные рамки участников программы и много чего еще. Именно это смягчение условий значительно увеличило число заемщиков, и соответственно привело к ситуации с исчерпанием лимитов некоторыми банками», - пояснил он. 

По словам парламентария, программа очень популярна, особенно часто пользуется ею молодежь.

«Если до первого расширения программы ежемесячное число выдачи таких льготных ИТ-ипотек в том же Сбере не превышало пятисот, то с февраля 2023 года уровень спроса почти ни разу не опускался ниже тысячи. А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5-3 тысячи в месяц. Также на 10% выросла доля женщин среди заемщиков по программе IT-ипотеки - хотя мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок. Снятие требования к молодым заемщикам по минимальному уровню дохода позволило поддержать и специалистов в регионах. Так, доля первичной недвижимости, приобретенной в IT-ипотеку за пределами Москвы, достигла почти 77%, увеличившись на 4,5 процентных пункта по сравнению с периодом с февраля по август 2023 года», - заключил Антон Немкин. 

До конца этого года по программе льготной ИТ-ипотеки планируется выдать не менее 50 тысяч кредитов, при этом Минцифры также сейчас обсуждает с профильными ведомствами продление программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. 

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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